سم آلتمن روبات انسان نما می سازد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، آلتمن در یک پادکست توضیح داد فرم انسانی منطقی است زیرا جهان به میزان زیادی برای افراد طراحی شده است. او در این باره گفت: درها، کیبوردها و ابزارها همگی بر محور نوعی خاصی از بدن شکل گرفته اند و روباتی که می تواند از همین فضاها گذر کند، احتمالا یک عامل شکلی مشابه دارد. یکسان سازی عامل فرم خوب به نظر می رسد.

او در پاسخ به این سوال که آیا اوپن ای آی به طور واقعی یک نمونه از چنین روباتی را می سازد، بسیار مختصر گفت: ما می سازیم.

با این وجود آلتمن چندان نگران جزئیات دقیق آنکه روبات چه شکلی خواهد بود، نیست. وی در این باره اظهار کرد: این سوالات نسبت به درک مغزی که این روبات را به کار می اندازد، اهمیت کمتری دارد.

به طور کلی اعطای دو دست و دوپا به یک ماشین اگر نداند با آنها چه کار کند، چندان کارآمد نخواهد بود.

درهر حال آنچه گفته شد فاصله زیادی با تبدیل شدن به یک محصول دارد. آلتمن در مصاحبه ای به نشریه فورچون گفت: تصور می کنم ما در ۲۰۲۷ میلادی یک نمایش بسیار جالب داشته باشیم. اما فکر نمی‌کنم تا چند سال دیگر، ربات‌هایی در خیابان‌ها پرسه بزنند.

اوپن ای آی فاش نکرد در این رویداد چه چیزی نمایش داده می شود، روبات انسان نمای آن چه شکلی خواهد بود یا چه زمان افراد خارج از شرکت می توانند از نزدیک این روبات راببیند.