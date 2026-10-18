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۲۶ مهر ۱۴۰۵، ۹:۴۴

پیشرفت ۶۵ درصدی نهضت ملی مسکن در مهرستان

پیشرفت ۶۵ درصدی نهضت ملی مسکن در مهرستان

زاهدان- معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان از پیشرفت ۶۵ درصدی سایت ۹۰ هکتاری نهضت ملی مسکن در شهرستان مهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل مهدیار صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران از پیشرفت فیزیکی ۶۵ درصدی عملیات آماده‌سازی سایت ۹۰ هکتاری نهضت ملی مسکن مهرستان خبر داد و گفت: قرارداد اجرای عملیات آماده‌سازی این سایت با اعتبار بیش از ۲ هزار و ۵۱۰ میلیارد ریال منعقد شده است تا بستر لازم برای توسعه زیرساخت‌های شهری و ساخت واحدهای مسکونی ویلایی در این محدوده فراهم شود.

معاون مسکن و ساختمان اداره‌کل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان با اشاره به روند اجرای طرح نهضت ملی مسکن در شهرستان مهرستان اظهار کرد:عملیات آماده‌سازی زمین، مرحله‌ای اساسی پیش از آغاز یا توسعه عملیات ساخت‌وساز محسوب می‌شود و اجرای صحیح آن نقش مهمی در فراهم شدن شرایط لازم برای احداث واحدهای مسکونی، ایجاد دسترسی مناسب و استقرار زیرساخت‌های موردنیاز سکونت دارد.

وی ادامه داد: همچنین آماده‌سازی اراضی طرح‌های مسکن، زمینه را برای استفاده اصولی از ظرفیت زمین‌های اختصاص‌یافته فراهم می‌کند و با ایجاد بستر مناسب برای اجرای پروژه‌های ساختمانی می‌تواند به تسهیل روند ساخت مسکن و ساماندهی توسعه کالبدی شهرها کمک کند در همین راستا پیشرفت عملیات اجرایی از اهمیت ویژه‌ای در مراحل توسعه این طرح برخوردار است.

معاون مسکن و ساختمان اداره‌کل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان با اشاره به پیش‌بینی ساخت واحدهای مسکونی ویلایی در این سایت بیان کرد: الگوی ساخت ویلایی، متناسب با ظرفیت زمین و شرایط طراحی پروژه، امکان بهره‌مندی خانوارها از فضای مستقل مسکونی را فراهم می‌کند.

مهدیار با تاکید بر اهمیت تامین زمین آماده ساخت در اجرای برنامه‌های مسکن افزود: توسعه طرح‌های مسکونی در شهرستان‌ها علاوه بر فراهم کردن امکان احداث واحدهای جدید، نیازمند برنامه‌ریزی دقیق در حوزه زیرساخت‌ها، دسترسی‌ها و هماهنگی میان مراحل آماده‌سازی و ساخت‌وساز است تا اراضی پیش‌بینی‌شده بتوانند متناسب با اهداف طرح مورد استفاده قرار گیرند.

کد مطلب 6981168

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