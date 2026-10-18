به گزارش خبرگزاری مهر، علی حقیقی با اشاره به عملکرد حوزه جوانان استان اظهار کرد: براساس ارزیابی‌های کشوری واحد مشارکت‌های اجتماعی معاونت فرهنگی و امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان همدان موفق شد در نیمه نخست امسال رشد ۲۳۷.۵ درصدی را در شاخص صدور مجوز سمن‌های جوانان به ثبت برساند و جایگاه نخست کشور را کسب کند.

وی این جهش عملکردی را نتیجه تغییر رویکردها دانست و افزود: تسهیل فرآیندهای اداری، الکترونیکی سازی تمام مراحل صدور مجوز، تعامل نزدیک و مداوم با تشکل‌های مردمی و همکاری همه‌جانبه مجموعه معاونت امور جوانان با جامعه هدف از عوامل کلیدی دستیابی به این موفقیت بوده است.

مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان با تاکید بر اینکه حمایت از توسعه کمی و کیفی تشکل‌ها در سراسر استان یکی از راهبردهای اصلی اداره کل ورزش و جوانان استان همدان است، تصریح کرد: تقویت مشارکت‌های اجتماعی جوانان و بهره‌گیری از توان فکری و اجرایی آنها نقشی اثرگذار در شناسایی و حل مسائل و چالش‌های این حوزه در استان دارد.

حقیقی در پایان بیان کرد: امیدواریم با تداوم حمایت‌ها و تسهیل گری‌های اجرایی روند پرشتاب صدور مجوز سمن‌ها تا پایان سال ادامه یابد تا ظرفیت‌های بالقوه جوانان استان همدان بیش از پیش در عرصه‌های مختلف اجتماعی و فرهنگی به کار گرفته شود.