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۲۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۲۰

جهش ۲۳۷ درصدی صدور مجوز سمن‌های جوانان در همدان

جهش ۲۳۷ درصدی صدور مجوز سمن‌های جوانان در همدان

همدان- مدیرکل ورزش و جوانان همدان گفت: استان در ۶ ماهه نخست سال جاری با ثبت رشد ۲۳۷.۵ درصدی بالاترین میزان رشد صدور مجوز سمن‌های جوانان را در کشور به خود اختصاص داده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی حقیقی با اشاره به عملکرد حوزه جوانان استان اظهار کرد: براساس ارزیابی‌های کشوری واحد مشارکت‌های اجتماعی معاونت فرهنگی و امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان همدان موفق شد در نیمه نخست امسال رشد ۲۳۷.۵ درصدی را در شاخص صدور مجوز سمن‌های جوانان به ثبت برساند و جایگاه نخست کشور را کسب کند.

وی این جهش عملکردی را نتیجه تغییر رویکردها دانست و افزود: تسهیل فرآیندهای اداری، الکترونیکی سازی تمام مراحل صدور مجوز، تعامل نزدیک و مداوم با تشکل‌های مردمی و همکاری همه‌جانبه مجموعه معاونت امور جوانان با جامعه هدف از عوامل کلیدی دستیابی به این موفقیت بوده است.

مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان با تاکید بر اینکه حمایت از توسعه کمی و کیفی تشکل‌ها در سراسر استان یکی از راهبردهای اصلی اداره کل ورزش و جوانان استان همدان است، تصریح کرد: تقویت مشارکت‌های اجتماعی جوانان و بهره‌گیری از توان فکری و اجرایی آنها نقشی اثرگذار در شناسایی و حل مسائل و چالش‌های این حوزه در استان دارد.

حقیقی در پایان بیان کرد: امیدواریم با تداوم حمایت‌ها و تسهیل گری‌های اجرایی روند پرشتاب صدور مجوز سمن‌ها تا پایان سال ادامه یابد تا ظرفیت‌های بالقوه جوانان استان همدان بیش از پیش در عرصه‌های مختلف اجتماعی و فرهنگی به کار گرفته شود.

کد مطلب 6981241

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