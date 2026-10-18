به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار گناوه صبح یکشنبه در آیین افتتاح المپیاد ورزشی درون‌مدرسه‌ای مدارس شهرستان گناوه با تأکید بر ضرورت توجه به ورزش در کنار آموزش گفت: المپیادهای ورزشی درون‌مدرسه‌ای زمینه رشد و توسعه دانش‌آموزان را فراهم می‌کنند و با ایجاد نشاط و شادابی، به یادگیری بهتر آنان کمک می‌کنند.

دانیال اسفندیاری افزود: برخورداری دانش‌آموزان از جسم سالم و روحیه شاداب، زمینه حضور فعال‌تر آنان در محیط مدرسه و فراگیری بهتر مطالب درسی را فراهم می‌کند؛ ازاین‌رو، توجه به فعالیت‌های ورزشی در کنار برنامه‌های آموزشی ضروری است.

فرماندار گناوه با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه آموزش و پرورش شهرستان اظهار کرد: با همکاری مجموعه آموزش و پرورش، اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس و استفاده از منابع و ظرفیت‌های موجود، اقدام‌های مناسبی برای توسعه امکانات آموزشی و ورزشی انجام شده است و این روند ادامه خواهد یافت.

اسفندیاری همچنین بر ضرورت همکاری دستگاه‌های اجرایی با آموزش و پرورش تأکید کرد و گفت: برخورداری از نظام آموزشی پویا و فراهم بودن امکانات مناسب برای دانش‌آموزان، زمینه تربیت نیروی انسانی توانمند و پیشرفت جامعه را فراهم می‌کند.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان گناوه، نیز با اشاره به اهمیت تربیت بدنی و مهارت‌آموزی ورزشی دانش‌آموزان گفت: المپیادهای ورزشی درون‌مدرسه‌ای امسال با شعار «هر دانش‌آموز، یک استعداد و یک رشته ورزشی» آغاز شده است.

عبداله باور افزود: هر آموزشگاه باید بستری برای پویایی، نشاط و شکوفایی استعدادهای دانش‌آموزان باشد و زمینه مشارکت آنان را در فعالیت‌های ورزشی متناسب با علاقه و توانایی‌هایشان فراهم کند.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان گناوه با اشاره به تنوع رشته‌های پیش‌بینی‌شده در این المپیاد اظهار کرد: دانش‌آموزان در رشته‌هایی از جمله والیبال، بسکتبال، فوتسال، فوتبال، طناب‌زنی، دوومیدانی، پرش، بازی‌های بومی و محلی، ورزش‌های رزمی و رشته‌های فکری شرکت می‌کنند و سایر رشته‌های ورزشی موجود در مدارس نیز مورد توجه قرار دارد.

باور با اشاره به روند توسعه زیرساخت‌های ورزشی مدارس گناوه گفت: در راستای ارتقای امکانات ورزشی دانش‌آموزان، سالن های ورزشی شهدای میناب در دبیرستان حجاب و سالن ورزشی دبستان حضرت رقیه نیز احداث شده است و همچنین عملیات اجرایی سالن ورزشی دبستان شهید حر خسروی به مراحل پایانی رسیده و زمین چمن دبیرستان خزایی نیز در آستانه بهره‌برداری قرار دارد.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان گناوه احداث زمین چمن دبستان شهید گودرزی در روستای محمدصالحی را از دیگر طرح‌های ورزشی مدارس شهرستان عنوان کرد و افزود: این طرح مراحل پایانی اجرا را سپری می‌کند و به‌زودی به بهره‌برداری می‌رسد. این زمین چمن به‌عنوان نخستین زمین چمن درون‌مدرسه‌ای در مدارس روستایی شهرستان گناوه معرفی شده است و می‌تواند دسترسی دانش‌آموزان مناطق روستایی به امکانات ورزشی را افزایش دهد.

باور با قدردانی از حضور و همراهی اولیای دانش‌آموزان در آیین افتتاح این المپیاد، مشارکت خانواده‌ها را در اجرای برنامه‌های آموزشی، فرهنگی و ورزشی مدارس ارزشمند دانست.

آیین افتتاح این المپیاد با مشارکت دانش‌آموزان و کارکنان دبستان دخترانه نرگس برگزار شد و دانش‌آموزان با اجرای برنامه‌های متنوع ورزشی و گروه سرود، توانمندی‌های خود را به نمایش گذاشتند.

المپیادهای ورزشی درون‌مدرسه‌ای با فراهم کردن فرصت مشارکت دانش‌آموزان در رشته‌های مختلف ورزشی، علاوه بر کمک به ارتقای سلامت جسمی و روانی آنان، زمینه شناسایی و پرورش استعدادها، تقویت روحیه کار گروهی و گسترش فرهنگ ورزش در محیط‌های آموزشی را فراهم می‌کنند.