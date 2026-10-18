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۲۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۳۰

المپیاد ورزشی درون‌مدرسه‌ای در مدارس گناوه آغاز شد

المپیاد ورزشی درون‌مدرسه‌ای در مدارس گناوه آغاز شد

بوشهر- المپیاد ورزشی درون‌مدرسه‌ای مدارس شهرستان گناوه همزمان با سراسر کشور و در آغاز هفته تربیت بدنی با حضور مسئولان،دانش‌آموزان، فرهنگیان و اولیا در هنرستان حرفه‌ای هاجر آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار گناوه صبح یکشنبه در آیین افتتاح المپیاد ورزشی درون‌مدرسه‌ای مدارس شهرستان گناوه با تأکید بر ضرورت توجه به ورزش در کنار آموزش گفت: المپیادهای ورزشی درون‌مدرسه‌ای زمینه رشد و توسعه دانش‌آموزان را فراهم می‌کنند و با ایجاد نشاط و شادابی، به یادگیری بهتر آنان کمک می‌کنند.

دانیال اسفندیاری افزود: برخورداری دانش‌آموزان از جسم سالم و روحیه شاداب، زمینه حضور فعال‌تر آنان در محیط مدرسه و فراگیری بهتر مطالب درسی را فراهم می‌کند؛ ازاین‌رو، توجه به فعالیت‌های ورزشی در کنار برنامه‌های آموزشی ضروری است.

فرماندار گناوه با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه آموزش و پرورش شهرستان اظهار کرد: با همکاری مجموعه آموزش و پرورش، اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس و استفاده از منابع و ظرفیت‌های موجود، اقدام‌های مناسبی برای توسعه امکانات آموزشی و ورزشی انجام شده است و این روند ادامه خواهد یافت.

المپیاد ورزشی درون‌مدرسه‌ای در مدارس گناوه آغاز شد

اسفندیاری همچنین بر ضرورت همکاری دستگاه‌های اجرایی با آموزش و پرورش تأکید کرد و گفت: برخورداری از نظام آموزشی پویا و فراهم بودن امکانات مناسب برای دانش‌آموزان، زمینه تربیت نیروی انسانی توانمند و پیشرفت جامعه را فراهم می‌کند.

المپیاد ورزشی درون‌مدرسه‌ای در مدارس گناوه آغاز شد

مدیر آموزش و پرورش شهرستان گناوه، نیز با اشاره به اهمیت تربیت بدنی و مهارت‌آموزی ورزشی دانش‌آموزان گفت: المپیادهای ورزشی درون‌مدرسه‌ای امسال با شعار «هر دانش‌آموز، یک استعداد و یک رشته ورزشی» آغاز شده است.

عبداله باور افزود: هر آموزشگاه باید بستری برای پویایی، نشاط و شکوفایی استعدادهای دانش‌آموزان باشد و زمینه مشارکت آنان را در فعالیت‌های ورزشی متناسب با علاقه و توانایی‌هایشان فراهم کند.

المپیاد ورزشی درون‌مدرسه‌ای در مدارس گناوه آغاز شد

مدیر آموزش و پرورش شهرستان گناوه با اشاره به تنوع رشته‌های پیش‌بینی‌شده در این المپیاد اظهار کرد: دانش‌آموزان در رشته‌هایی از جمله والیبال، بسکتبال، فوتسال، فوتبال، طناب‌زنی، دوومیدانی، پرش، بازی‌های بومی و محلی، ورزش‌های رزمی و رشته‌های فکری شرکت می‌کنند و سایر رشته‌های ورزشی موجود در مدارس نیز مورد توجه قرار دارد.

باور با اشاره به روند توسعه زیرساخت‌های ورزشی مدارس گناوه گفت: در راستای ارتقای امکانات ورزشی دانش‌آموزان، سالن های ورزشی شهدای میناب در دبیرستان حجاب و سالن ورزشی دبستان حضرت رقیه نیز احداث شده است و همچنین عملیات اجرایی سالن ورزشی دبستان شهید حر خسروی به مراحل پایانی رسیده و زمین چمن دبیرستان خزایی نیز در آستانه بهره‌برداری قرار دارد.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان گناوه احداث زمین چمن دبستان شهید گودرزی در روستای محمدصالحی را از دیگر طرح‌های ورزشی مدارس شهرستان عنوان کرد و افزود: این طرح مراحل پایانی اجرا را سپری می‌کند و به‌زودی به بهره‌برداری می‌رسد. این زمین چمن به‌عنوان نخستین زمین چمن درون‌مدرسه‌ای در مدارس روستایی شهرستان گناوه معرفی شده است و می‌تواند دسترسی دانش‌آموزان مناطق روستایی به امکانات ورزشی را افزایش دهد.

المپیاد ورزشی درون‌مدرسه‌ای در مدارس گناوه آغاز شد

باور با قدردانی از حضور و همراهی اولیای دانش‌آموزان در آیین افتتاح این المپیاد، مشارکت خانواده‌ها را در اجرای برنامه‌های آموزشی، فرهنگی و ورزشی مدارس ارزشمند دانست.

آیین افتتاح این المپیاد با مشارکت دانش‌آموزان و کارکنان دبستان دخترانه نرگس برگزار شد و دانش‌آموزان با اجرای برنامه‌های متنوع ورزشی و گروه سرود، توانمندی‌های خود را به نمایش گذاشتند.

المپیاد ورزشی درون‌مدرسه‌ای در مدارس گناوه آغاز شد

المپیادهای ورزشی درون‌مدرسه‌ای با فراهم کردن فرصت مشارکت دانش‌آموزان در رشته‌های مختلف ورزشی، علاوه بر کمک به ارتقای سلامت جسمی و روانی آنان، زمینه شناسایی و پرورش استعدادها، تقویت روحیه کار گروهی و گسترش فرهنگ ورزش در محیط‌های آموزشی را فراهم می‌کنند.

المپیاد ورزشی درون‌مدرسه‌ای در مدارس گناوه آغاز شد

کد مطلب 6981433

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