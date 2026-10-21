همایش تجلیل از مدیران مدارس گناوه برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار گناوه عصر چهارشنبه ، در این همایش در تالار بهزاد گناوه با قدردانی از تلاش مدیران و فرهنگیان شاغل و بازنشسته اظهار کرد: پیشرفت‌های کشور در عرصه‌های علمی و آموزشی، حاصل تلاش مستمر معلمان، مدیران و مجموعه آموزش و پرورش در دوره‌های مختلف است.

حسن درویشی با اشاره به اهمیت برنامه‌ریزی و مدیریت در عبور از مشکلات، بر ضرورت آشنایی دانش‌آموزان با مفاهیم پدافند غیرعامل تأکید کرد و گفت: مدارس می‌توانند با اختصاص بخشی از برنامه‌های آموزشی به این موضوع، زمینه افزایش آگاهی دانش‌آموزان را فراهم کنند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار گناوه همچنین با اشاره به اهمیت سرشماری نفوس و مسکن، آمار دقیق و به‌روز را از ابزارهای اساسی برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری دانست و بر نقش مدارس در آگاه‌سازی دانش‌آموزان درباره اهمیت آمار و سرشماری تأکید کرد.

درویشی در ادامه، آسیب‌های اجتماعی و چالش‌های ناشی از گسترش فضای مجازی و استفاده از ابزارهای دیجیتال را از مسائل مهم پیش روی دانش‌آموزان برشمرد و افزود: گفت‌وگوی مستمر با دانش‌آموزان، افزایش آگاهی آنان و تقویت مهارت‌های اجتماعی و تاب‌آوری می‌تواند در پیشگیری از آسیب‌ها و توانمندسازی نسل نوجوان مؤثر باشد.

وی با تأکید بر نقش مدیران، معلمان و خانواده‌ها در این زمینه، خواستار توجه بیشتر مدارس به آموزش مهارت‌های زندگی و کمک به دانش‌آموزان برای مواجهه آگاهانه با چالش‌های اجتماعی شد.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان گناوه، نیز در این همایش با قدردانی از تلاش مدیران مدارس در اجرای برنامه‌های آموزشی و آماده‌سازی مدارس برای آغاز سال تحصیلی جدید اظهار کرد: مدیران مدارس در تابستانی دشوار و در شرایطی که به‌دلیل تحولات و شرایط خاص کشور، بخش قابل‌توجهی از برنامه‌ها به‌صورت هم‌زمان اجرا می‌شد، با تلاش شبانه‌روزی زمینه آغاز مطلوب سال تحصیلی را فراهم کردند.

عبداله باور با اشاره به اجرای برنامه‌های پروژه مهر افزود: با وجود محدودیت منابع و مشکلات موجود، تلاش مدیران مدارس و کارشناسان آموزش و پرورش موجب شد شهرستان گناوه در آماده‌سازی مدارس و اجرای برنامه‌های آغاز سال تحصیلی عملکرد قابل‌توجهی داشته باشد.

باور ضمن قدردانی از همکاری فرماندار، مجموعه شورای معاونان، کارشناسان و سایر عوامل اجرایی آموزش و پرورش، تلاش‌های صورت‌گرفته را حاصل همدلی و همراهی مجموعه تعلیم و تربیت شهرستان دانست و از مدیران مدارس بابت دشواری‌های دوره ثبت‌نام، تعمیرات و تجهیز مدارس قدردانی کرد.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان گناوه در ادامه با اشاره به پیگیری مسائل عمرانی و توسعه فضاهای آموزشی گفت: یکی از موضوعات مهم در این حوزه، تعیین تکلیف زمین مدرسه دانش بود که در سال‌های گذشته به یکی از دغدغه‌های جدی آموزش و پرورش تبدیل شده بود.

وی افزود: با پیگیری‌های انجام‌شده، حمایت فرماندار و همراهی خیران، روند ساخت مدرسه در این زمین وارد مرحله اجرایی شده و این اقدام، گام مهمی برای رفع یکی از مشکلات زیرساختی آموزش و پرورش شهرستان به شمار می‌رود.

باور همچنین از بهره‌برداری مدرسه شهید آوینی و سالن ورزشی حجاب خبر داد و اظهار کرد: برای تکمیل سالن ورزشی حضرت رقیه نیز اعتبار موردنیاز تأمین شده و پیگیری‌ها برای پیشبرد سایر پروژه‌های عمرانی، از جمله سالن ورزشی دکتر شریعتی و مدرسه شهربانو شریف، ادامه دارد.

برنامه‌های توسعه امکانات ورزشی



وی با اشاره به برنامه‌های توسعه امکانات ورزشی دانش‌آموزان بیان کرد: توسعه چمن‌های مصنوعی مدارس نیز در دستور کار قرار دارد و با پیگیری‌های انجام‌شده، دو زمین چمن دیگر برای بهره‌برداری دانش‌آموزان پیش‌بینی شده است.

مدیر آموزش و پرورش گناوه با اشاره به دستاوردهای حوزه آموزشی گفت: میانگین نتایج امتحانات نهایی شهرستان از میانگین استانی بالاتر بوده و در حوزه کنکور نیز دانش‌آموزان شهرستان موفق به کسب رتبه‌های قابل‌توجه شده‌اند.

باور در بخش دیگری از سخنان خود، بهسازی فضاهای آموزشی، به‌ویژه هنرستان‌ها و مدارس روستایی، را از نیازهای مهم شهرستان برشمرد و خواستار استمرار حمایت‌ها برای تأمین تجهیزات و بهبود شرایط آموزشی مدارس شد.

برگزاری بخش‌های متنوع فرهنگی و هنری، اجرای آوازخوانی سنتی، شاهنامه خوانی و هنرنمایی گروه سنتورنوازی، همراه با اهدای لوح تقدیر و جوایز، از جمله بخش‌های متنوع فرهنگی هنری این آیین بود.