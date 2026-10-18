سارقان ۲.۵ تن کابل برق در اصفهان دستگیر شدند

سرهنگ حسن علی‌اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر با افشای ابعاد عملیات پیچیده ردگیری شبکه سرقت تجهیزات شهری در اصفهان اظهار کرد: به دنبال دریافت گزارش‌های مکرر از قطع ناگهانی جریان برق برخی محلات شهر اصفهان و خسارت‌های جدی به تأسیسات عمومی، تیم‌های ویژه مبارزه با سرقت پلیس آگاهی با فرضیه حضور یک شبکه سازمان‌یافته، پایش تخصصی صحنه‌های جرم را در دستور کار عملیاتی قرار دادند.

وی با تشریح شگردهای نوین اطلاعاتی برای شناسایی مجرمان افزود: سارقان با سوءاستفاده از تاریکی شب و نقاط کور معابر، اقدام به بریدن کابل‌های انتقال برق شهری می‌کردند که علاوه بر خسارت مالی، خطرات جانی و اخلال در زندگی روزمره شهروندان را در پی داشت؛ کارآگاهان پلیس آگاهی با تجمیع شواهد آزمایشگاهی، ردگیری مسیرهای فرار و پایش‌های شبانه‌روزی میدانی، سرانجام ردپای دو عنصر اصلی این سرقت‌ها را شناسایی کردند.

رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان ادامه داد: پس از رصد تحرکات مظنونان، نیروهای پلیس آگاهی طی یک عملیات هم‌زمان و غافلگیرانه، دو سارق را پیش از هرگونه اقدام به فرار یا امحای ادله در مخفیگاهشان به دام انداختند. متهمان در بازجویی‌های فنی در برابر اسناد قطعی پلیس به ناچار لب به اعتراف گشودند و پرده از ۳۱ فقره بریدن و تاراج شبکه کابل‌های برق شهری در مناطق مختلف اصفهان برداشتند.

سرهنگ علی‌اکبری با اشاره به ریشه‌کنی کانون پشتیبانی مالی و انبار اموال مسروقه این باند تصریح کرد: تحقیقات بلافاصله روی ضلع سوم این جنایت اقتصادی یعنی مالخر اموال مسروقه متمرکز شد. کارآگاهان مخفیگاه و انبار این خریدار غیرمجاز ضایعات و مس را شناسایی و با حکم قضایی وارد عمل شدند که در بازرسی از این محل، بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ کیلوگرم کابل و سیم مسی خرد و ذوب‌شده متعلق به شبکه توزیع برق اصفهان کشف و توقیف شد.

وی با هشدار جدی به خریداران غیرمجاز فلزات و اوراق‌چی‌ها خاطرنشان کرد: پلیس آگاهی اصفهان بازار مالخران را کانون زایش سرقت می‌داند و بدون اغماض، حلقه‌های متصل به سارقان تجهیزات شهری و شبکه توزیع انرژی را تحت پیگرد شدید قرار می‌دهد. هرگونه خرید و نگهداری کابل و مس شبکه بدون مدارک مالکیت، اخلال مستقیم در خدمات‌رسانی عمومی تلقی شده و پرونده متهمان برای اشد مجازات به مراجع قضایی ارسال شده است.

سرهنگ علی اکبری از مردم خواست در حراست از زیرساخت‌های شهری با خادمان امنیت همراهی کنند: شهروندان هوشیار اصفهان در صورت مشاهده افراد مشکوک، بالا رفتن افراد بدون لباس فرم مشخص از پایه‌های برق در ساعات غیرمتعارف شب یا رفت‌وآمدهای نامتعارف خودروها و وانت‌های ضایعاتی در انبارها، فوراً موضوع را با شماره‌های ۱۱۰ و ۱۳۰ به پلیس آگاهی گزارش دهند تا دست غارتگران اموال عمومی کوتاه بماند.