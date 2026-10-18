به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین اسدالله کریمی دبیر ستاد اقامه نماز بنیاد شهید کشور و مدیرکل دفتر مطالعات راهبردی، برنامه‌ریزی عقیدتی و فرهنگی حوزه نمایندگی ولی‌فقیه در بنیاد، علی‌اکبر سلمانی مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران آذربایجان‌شرقی و حجت‌الاسلام والمسلمین الیاس ابراهیمی مسئول حوزه نمایندگی ولی‌فقیه در منطقه سه کشوری بنیاد شهید عصر یکشنبه ابتدا با حضور در یکی از بیمارستان‌های تبریز، بر بالین حاج «محمدعلی محمدپور صبور» پدر معظم شهیدان والامقام «علیرضا، محمدرضا و یعقوب محمدپور صبور» حاضر شدند.

مسئولان حاضر در این دیدار، در گفت‌وگو با کادر درمان و پزشکان معالج در جریان روند بهبودی و وضعیت سلامت این پدر گرانقدر قرار گرفته و ضمن آرزوی سلامتی و شفای عاجل، بر تداوم پیگیری‌های ویژه درمانی تأکید کردند.

حجت‌الاسلام والمسلمین کریمی در این عیادت، تکریم والدین شهدا را وظیفه‌ای واجب و مایه برکت دانست و گفت: «خانواده‌های معظم شهدا استوانه‌های معنوی و عزت کشورند؛ تقدیم سه فرزند برومند در راه آرمان‌های والای انقلاب اسلامی، نشان از ایمانی عمیق و روحیه‌ای ستودنی دارد که تا ابد در حافظه تاریخی ملت ایران جاودانه خواهد ماند.»

علی‌اکبر سلمانی، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران آذربایجان‌شرقی نیز تصریح کرد: «پایش و پیگیری مستمر سلامت ایثارگران و والدین معظم شهدا از اولویت‌های تخطی‌ناپذیر حوزه بهداشت و درمان بنیاد استان است و تمام تمهیدات لازم برای روند مطلوب درمانی این پدر فداکار به کار گرفته می‌شود.»

تجلیل از بانوی فداکار و همسر جانباز ۷۰ درصد بصیر به مناسبت روز پرستار

در بخش دوم این برنامه‌ها، مدیران بنیاد شهید و امور ایثارگران با حضور در منزل جانباز معزز بصیر «ابوالفضل غلامی»، با این یادگار دفاع مقدس دیدار و صمیمانه گفت‌وگو کردند.

در این دیدار صمیمی، همزمان با خجسته سالروز میلاد عقیله بنی‌هاشم حضرت زینب کبری (س) و روز پرستار، با اهدای لوح سپاس از سال‌ها صبر، پرستاری، فداکاری و همراهی مخلصانه همسر این جانباز والامقام تجلیل به عمل آمد.

حجت‌الاسلام والمسلمین الیاس ابراهیمی، مسئول حوزه نمایندگی ولی‌فقیه در منطقه سه کشوری بنیاد، در این دیدار صمیمی با اشاره به جایگاه ممتاز همسران جانبازان اظهار داشت: «همسران جانبازان ۷۰ درصد، زینب‌گونه سال‌های متمادی رنج و مشقت پرستاری را با عشق به جان خریده‌اند و اجر جهاد صبورانه آنان در پیشگاه پروردگار، کمتر از مجاهدت و جانبازی در خط مقدم جبهه‌ها نیست.»

گفتنی است، شهید «علیرضا محمدپور صبور» در سال ۱۳۵۹ در منطقه ماهشهر، شهید «یعقوب محمدپور صبور» در سال ۱۳۶۱ در منطقه فکه و شهید «محمدرضا محمدپور صبور» در سال ۱۳۶۲ در عملیات خیبر (منطقه جزیره مجنون) به فیض شهادت نائل آمدند. همچنین جانباز سرافراز «ابوالفضل غلامی» از جانبازان معزز نابینای ۷۰ درصد دوران هشت سال دفاع مقدس است که سال‌هاست نور چشمان خود را در راه اعتلای اسلام و میهن فدا کرده است.