پرونده الکترونیک سلامت در آستانه نهایی شدن

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن نجفی‌خواه معاون علمی، فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به پیشرفت اجرای برنامه‌های تحول دیجیتال در حوزه سلامت گفت: معماری کلان نظام پرونده الکترونیک سلامت و نظام تنظیم‌گری و کسب‌وکارهای حوزه سلامت به مراحل پایانی رسیده است و امیدواریم با نهایی شدن و اعلام آن در روزهای آینده، انسجام بیشتری در این حوزه ایجاد شود.

وی در مصاحبه با صدا و سیما با بیان اینکه رویکرد هفته آمار و برنامه‌ریزی امسال بر تحول فنویرانه، دیجیتال‌سازی و استفاده از هوش مصنوعی در نظام برنامه‌ریزی و آمار کشور متمرکز است، افزود: در نشست تخصصی حوزه سلامت، گزارش‌ها و برنامه‌هایی ارائه شد که نشان‌دهنده پیشرفت نسبی در اجرای اهداف قانون برنامه هفتم پیشرفت در زمینه تحول دیجیتال سلامت است.

نجفی‌خواه با اشاره به توسعه پایگاه ملی سلامت اظهار کرد: با حمایت سازمان برنامه و بودجه و پیگیری‌های انجام‌شده، امکان دسترسی به اطلاعات دقیق‌تری از وضعیت سلامت کشور فراهم شده است؛ به‌گونه‌ای که می‌توان مشخص کرد هر پزشک در کدام استان چه تعداد نسخه تجویز کرده یا میزان شیوع بیماری‌هایی مانند دیابت و بیماری‌های تنفسی در شهرهای مختلف چقدر است.

معاون علمی، فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه و بودجه کشور افزود: این اطلاعات، زمینه حرکت به سمت حکمرانی داده‌محور و مبتنی بر شواهد را فراهم می‌کند و می‌تواند در مدیریت نظام سلامت، تأمین مالی، کنترل تقاضای القایی و ساماندهی خدمات درمانی مورد استفاده قرار گیرد.

نجفی‌خواه با اشاره به نقش هوش مصنوعی در آینده نظام سلامت گفت: با توسعه ابزارهای دیجیتال و هوش مصنوعی می‌توان به‌جای تمرکز صرف بر درمان بیماری پس از بروز آن، ریسک‌های مرتبط با سلامت افراد و جمعیت را پیش‌بینی و برای پیشگیری از بیماری‌ها برنامه‌ریزی کرد.

وی ادامه داد: همچنین با توسعه پزشکی شخصی‌سازی‌شده، می‌توان خدمات درمانی را متناسب با شرایط و ویژگی‌های هر فرد، از جمله وضعیت ژنتیکی وی، ارائه کرد.

معاون علمی، فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه و بودجه کشور با بیان اینکه کشور در ابتدای این مسیر قرار دارد، افزود: اطلاعات ارائه‌شده در این نشست نشان می‌دهد که در برخی حوزه‌ها، به‌ویژه بیماری‌های عمومی مانند دیابت، داده‌های قابل استفاده‌ای فراهم شده است و انتظار می‌رود این ظرفیت به‌تدریج به سایر بخش‌های نظام سلامت نیز گسترش یابد.