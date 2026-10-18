۲۰۰۰ کیسه کود شیمیایی قاچاق در اهواز کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سیروس دریکوند شامگاه امروز یکشنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: در راستای مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مأموران انتظامی با کار اطلاعاتی و رصد میدانی، محل دپوی کیسه‌های کود شیمیایی غیرمجاز را شناسایی و پس از هماهنگی با مقام قضائی، از محل بازرسی کردند.

وی افزود: مأموران انتظامی در بازرسی از انبار، دو هزار و ۵۱ کیسه ۵۰ کیلویی کود شیمیایی قاچاق و خارج از شبکه توزیع را کشف کردند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان خوزستان با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش کود شیمیایی کشف‌شده را ۸۰ میلیارد ریال برآورد کردند، بیان داشت: متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شد.

سرهنگ دریکوند با اشاره به اینکه برخورد با سودجویان و مقابله با قاچاقچیان به‌صورت مستمر در دستور کار پلیس قرار دارد، از شهروندان درخواست کرد در صورت مشاهده موارد مشکوک، مراتب را سریعاً با شماره تلفن و سامانه پیامکی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.