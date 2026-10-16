https://mehrnews.com/x3dm3K ۲۴ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۰۰ کد مطلب 6979791 استانها مرکزی استانها مرکزی ۲۴ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۰۰ شکوه وفاداری مردم دیار آفتاب در شب ۲۳۰ تجدیدمیثاق با آرمانهای انقلاب اراک- در این ویدئو شکوه وفاداری مردم دیار آفتاب در شب ۲۳۰ تجدیدمیثاق با آرمانهای انقلاب را ملاحظه می کنید. دریافت 10 MB کد مطلب 6979791 کپی شد مطالب مرتبط اجتماع حماسی و پرچم گردانی مردم محلات در شب ۲۲۹ تجدیدعهد با رهبری تجدید میثاق مردم خمین با رهبر معظم انقلاب در شب ۲۲۹ حماسه و ایستادگی ۲۲۹ شب ایستادگی؛میدان شهدای اراک تبلور پیوند نسلها درسایه پرچم ایران برچسبها اراک تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
نظر شما