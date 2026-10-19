https://mehrnews.com/x3dn3N ۲۷ مهر ۱۴۰۵، ۳:۴۹ کد مطلب 6982195 استانها گلستان استانها گلستان ۲۷ مهر ۱۴۰۵، ۳:۴۹ کلاله؛ روایت شبانه مردمی که در صحنهاند کلاله- مردم کلاله در ادامه تجمعات شبانه، با حضور در کنار یکدیگر بار دیگر صحنهای از اتحاد و همراهی را رقم زدند. دریافت 9 MB کد مطلب 6982195 کپی شد مطالب مرتبط دویستوسیودومین حماسه حضور زنجانیها در میدان دفاع از وطن تجمع مردم یاسوج در دویست و سی و دومین شب خونخواهی قائد شهید موج ۲۳۲ اجتماع شبانه مردم سنندج در حمایت از رهبری و انقلاب ۲۳۲ شب ایستادگی؛ قمیها همچنان در میدان حضور دارند دویست و سیودومین شب تجمعات مردم کرج تجلی حضور مردم محلات در شب ۲۳۲ تجدید عهد با رهبری برچسبها گلستان تجمع مردمی کلاله
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