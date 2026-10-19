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۲۷ مهر ۱۴۰۵، ۳:۴۹

کلاله؛ روایت شبانه مردمی که در صحنه‌اند

کلاله؛ روایت شبانه مردمی که در صحنه‌اند

کلاله- مردم کلاله در ادامه تجمعات شبانه، با حضور در کنار یکدیگر بار دیگر صحنه‌ای از اتحاد و همراهی را رقم زدند.

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کد مطلب 6982195

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