https://mehrnews.com/x3dnxH ۲۸ مهر ۱۴۰۵، ۱:۳۰ کد مطلب 6983366 استانها مرکزی استانها مرکزی ۲۸ مهر ۱۴۰۵، ۱:۳۰ شب ۲۳۳ مقاومت و پرچم گردانی مردم محلات در تجدید بیعت با رهبر انقلاب محلات- در این ویدئو شب ۲۳۳ مقاومت و پرچم گردانی مردم محلات در تجدید بیعت با رهبر معظم انقلاب را ملاحظه می کنید. دریافت 13 MB کد مطلب 6983366 کپی شد مطالب مرتبط شکوه حضور مردم دیار آفتاب در شب ۲۳۲ تجدید میثاق با آرمانهای انقلاب دویست و سی و دومین اجتماع پرشور شبانه مردم خمین در حمایت از ولایت فقیه تجلی حضور مردم محلات در شب ۲۳۲ تجدید عهد با رهبری برچسبها محلات تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
نظر شما