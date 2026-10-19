  1. استانها
  2. مرکزی
۲۸ مهر ۱۴۰۵، ۱:۳۰

شب ۲۳۳ مقاومت و پرچم گردانی مردم محلات در تجدید بیعت با رهبر انقلاب

شب ۲۳۳ مقاومت و پرچم گردانی مردم محلات در تجدید بیعت با رهبر انقلاب

محلات- در این ویدئو شب ۲۳۳ مقاومت و پرچم گردانی مردم محلات در تجدید بیعت با رهبر معظم انقلاب را ملاحظه می کنید.

دریافت 13 MB
کد مطلب 6983366

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها