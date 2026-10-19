به گزارش خبرنگار مهر، عبدالعلی کیان‌مهر شامگاه یکشنبه در نهمین جلسه کارگروه گندم، آرد و نان استان گلستان با اشاره به بازدیدهای سرزده از نانوایی‌های ۱۳ شهرستان استان اظهار کرد: از آذرماه، توزیع سهمیه آرد بر اساس میزان آمادگی نانوایی‌ها برای استفاده از سوخت جایگزین و برخورداری از تجهیزات استاندارد انجام خواهد شد.

وی افزود: این اقدام با هدف جلوگیری از توقف فعالیت نانوایی‌ها در شرایط افت فشار گاز یا کاهش دما در فصل سرد سال انجام می‌شود تا شهروندان برای تأمین نان موردنیاز خود با مشکل مواجه نشوند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان با اشاره به پیش‌بینی حمایت‌های لازم از نانوایان گفت: تسهیلات بانکی، سهمیه نفت‌گاز و تجهیزات موردنیاز برای اجرای طرح سوخت جایگزین در نظر گرفته شده است و نانوایی‌هایی که الزامات تعیین‌شده را اجرا کنند، از حمایت بیشتری برخوردار خواهند شد.

وی ادامه داد: در کنار آماده‌سازی نانوایی‌های موجود، استفاده از ظرفیت نانوایی‌های صنعتی و سایر واحدهای پشتیبان نیز برای تأمین نان در شرایط اضطراری در دستور کار قرار دارد تا پایداری عرضه این کالای اساسی در استان حفظ شود.

کیان‌مهر همچنین از برقراری مجدد سهمیه ترمیمی آرد گلستان خبر داد و گفت: پیگیری‌ها برای افزایش این سهمیه به ۶۰۰ تن در ماه ادامه دارد.

وی درباره قیمت نان نیز اظهار کرد: موضوع متناسب‌سازی قیمت نان با بررسی شرایط استان‌های همجوار و طی مراحل کارشناسی در حال پیگیری است تا ضمن حمایت از نانوایان، رضایت شهروندان نیز تأمین شود.

آماده‌سازی نانوایی‌ها برای استفاده از سوخت جایگزین، تأمین تجهیزات و سوخت موردنیاز و تعیین سهمیه آرد متناسب با میزان آمادگی واحدها، از محورهای برنامه‌ریزی استان گلستان برای حفظ روند پخت و توزیع نان در فصل زمستان است.