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۲۷ مهر ۱۴۰۵، ۸:۴۱

پلمب ۲۸ واحد صنفی متخلف در اهر

پلمب ۲۸ واحد صنفی متخلف در اهر

اهر- فرمانده انتظامی شهرستان اهر از پلمب ۲۸ واحد متخلف در بازدید از صنوف این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ نعمت محمدزاده صبح دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران در تشریح این خبر گفت: طرح بازدید و نظارت بر واحد های صنفی توسط ماموران اداره نظارت بر اماکن عمومی و ارگان های مربوطه در سطح شهرستان به اجرا در آمد.

وی افزود: در اجرای این طرح نظارتی و کنترلی از تعداد ۱۸۰ واحد صنفی در رسته های مختلف به صورت محسوس و غیرمحسوس بازدید و به ۹۵ واحد تذکر و اخطار و ۲۸ واحد صنفی متخلف به علت عدم رعایت ضوابط صنفی، پلمب و از ادامه فعالیت آنها جلوگیری شد.

فرمانده انتظامی شهرستان اهر با تاکید بر استمرار اجرای طرح های ارتقاء امنیت اجتماعی و اخلاقی از عموم شهروندان درخواست کرد، در صورت مشاهده هر گونه فعالیت غیرقانونی توسط افراد متخلف در صنوف، مراتب را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

کد مطلب 6982274

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