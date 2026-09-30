حفاری غیرمجاز در حریم کندوان با پلمپ ملک متخلف متوقف شد

به‌گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا زینالی روز چهارشنبه با اشاره به تداوم گشت‌های حفاظتی و نظارت بر محدوده روستای جهانی کندوان، بیان کرد: در جریان عملیات مشترک پایگاه ملی میراث‌فرهنگی کندوان، یگان حفاظت میراث‌فرهنگی استان آذربایجان شرقی و کلانتری ۱۱ اسکو، یک مورد خاکبرداری و حفاری غیرمجاز با هدف آماده‌سازی زمین برای ساخت‌وساز شناسایی شد.

فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان‌شرقی ادامه داد: این تخلف در جریان رصد و پایش محدوده تحت حفاظت شناسایی شد و بلافاصله پس از اطلاع نیروهای عملیاتی، موضوع در دستور کار قرار گرفت و اقدامات قانونی برای توقف عملیات انجام شد.

او افزود: با هماهنگی انجام‌شده و پس از اخذ دستور دادستان شهرستان اسکو، محل مورد نظر پلمب و عملیات خاکبرداری و حفاری غیرمجاز به‌طور کامل متوقف شد.

سرهنگ زینالی با تأکید بر حساسیت حفاظتی کندوان گفت: در محدوده‌های تاریخی و به‌ویژه در حریم و عرصه آثار ارزشمند، هرگونه عملیات عمرانی، خاکبرداری و تغییر وضعیت زمین بدون مجوزهای قانونی می‌تواند به ساختار تاریخی و ارزش‌های میراثی منطقه آسیب وارد کند و با آن برخورد خواهد شد.

فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان‌شرقی با اشاره به ویژگی‌های خاص بافت صخره‌ای کندوان بیان کرد: کندوان یک بافت تاریخی معمولی نیست و ساختار صخره‌ای، معماری دست‌کند و تداوم سکونت در آن، حساسیت حفاظت از این روستا را دوچندان کرده است. هرگونه دخل و تصرف بدون مجوز می‌تواند علاوه بر ایجاد آسیب مستقیم به بافت، سیمای تاریخی و خوانایی این اثر جهانی را نیز تحت تأثیر قرار دهد.

او تصریح کرد: یگان حفاظت میراث‌فرهنگی با همکاری پایگاه ملی کندوان و دستگاه‌های انتظامی و قضایی، روند پایش و برخورد با تخلفات در این محدوده را با جدیت دنبال می‌کند و در صورت مشاهده هرگونه حفاری، خاکبرداری، ساخت‌وساز یا تغییر کاربری غیرمجاز، اقدامات قانونی لازم انجام خواهد شد.

سرهنگ زینالی در پایان تأکید کرد: حفاظت از کندوان یک مسئولیت مستمر است و اجازه داده نمی‌شود اقدامات غیرمجاز به بهانه توسعه یا بهره‌برداری شخصی، به بافت تاریخی و ارزش‌های میراثی این روستای جهانی آسیب وارد کند.