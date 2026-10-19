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۲۷ مهر ۱۴۰۵، ۹:۳۴

۲۳ انشعاب غیرمجاز آب در یک روستای خاش جمع‌آوری شد

۲۳ انشعاب غیرمجاز آب در یک روستای خاش جمع‌آوری شد

زاهدان- مدیر امور آب و فاضلاب خاش از شناسایی و جمع‌آوری یک خط لوله غیرمجاز با ۲۳ انشعاب در روستای محمودآباد خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد میرانی صبح دوشنبه به خبرنگاران از شناسایی و جمع‌آوری یک رشته لوله غیرمجاز به قطر ۷۵ میلی‌متر خبر داد که ۲۳ انشعاب غیرقانونی را در روستای محمودآباد تغذیه می‌کرد.

مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان خاش اظهار کرد: این اقدام در جریان گشت‌های بازرسی و پیمایش میدانی و با هدف صیانت از منابع آبی، مدیریت مصرف، کاهش هدررفت آب و جلوگیری از افت فشار در شبکه توزیع انجام شد.

وی افزود: جمع‌آوری این خط لوله غیرمجاز می‌تواند به پایداری شبکه آبرسانی، بهبود فشار آب و توزیع عادلانه آب میان مشترکان قانونی کمک کند.

مدیر امور آب و فاضلاب خاش تأکید کرد: برآورد میزان آب مصرف‌شده به‌صورت غیرمجاز، محاسبه خسارت‌های واردشده به تأسیسات و شبکه، وصول مطالبات شرکت و معرفی متخلفان به مراجع قانونی و قضایی در حال پیگیری است.

کد مطلب 6982354

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