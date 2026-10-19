ایرج عزیزی، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پرونده خرید ۴۰ هزار و ۸۳۲ لیتر نفت کوره خارج از ضوابط تعیین‌شده دولت به ارزش ۲۳ میلیارد و ۶۷۲ میلیون ریال، در شعبه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان زابل بررسی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی سیستان‌وبلوچستان افزود: شعبه رسیدگی‌کننده با بررسی مستندات پرونده، گزارش بازرسی مشترک نمایندگان شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی و اداره صنعت، معدن و تجارت از واحد صنعتی و نتایج آزمایشگاه کنترل کیفیت شرکت نفت، تخلف انتسابی را محرز دانست.

وی ادامه داد: بر همین اساس، متهم علاوه بر ضبط فرآورده‌های نفتی، به پرداخت ۴۷ میلیارد و ۳۴۴ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد.

عزیزی تصریح کرد: همچنین شعبه رسیدگی‌کننده با استناد به ماده ۶۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، این شرکت را به یک سال ممنوعیت فعالیت و پرداخت ۹۴ میلیارد و ۶۸۹ میلیون ریال جزای نقدی دیگر محکوم کرد.

وی خاطرنشان کرد: مجموع محکومیت‌های مالی این پرونده به حدود ۱۴۲ میلیارد ریال می‌رسد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی سیستان‌وبلوچستان گفت: این تخلف توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) کشف و گزارش آن برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شده بود.