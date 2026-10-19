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۲۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۵۱

خروج تجهیزات پزشکی از زنجیره قانونی توزیع

خروج تجهیزات پزشکی از زنجیره قانونی توزیع

معاون برنامه‌ریزی اداره کل تجهیزات پزشکی سازمان غذا و دارو، از شرکت‌های پخش خواست از خرید و فروش خارج از زنجیره قانونی و تخطی از قیمت‌های مصوب خودداری کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، مصطفی مژدهی‌فر، با اشاره به گزارش‌های متعدد درباره خروج کالا از زنجیره قانونی توزیع و گران‌فروشی، بر لزوم ثبت کامل اسناد فروش و تطبیق موجودی سامانه انبار مجازی با موجودی واقعی شرکت‌ها تأکید کرد.

وی افزود: شرکت‌های پخش سراسری باید تمام اسناد فروش را در سامانه انبار مجازی تجهیزات و ملزومات پزشکی ثبت و تعیین تکلیف کنند و در خرید و فروش کالا، قیمت‌های مصوب ابلاغی را رعایت کنند.

مژدهی‌فر با اشاره به تخلفات مربوط به فروش کالا بین شرکت‌های پخش تصریح کرد: فروش تجهیزات و ملزومات پزشکی از یک شرکت توزیع‌کننده به شرکت دیگر، برخلاف ضوابط توزیع و عرضه است و می‌تواند موجب افزایش قیمت برای مصرف‌کننده شود. بررسی‌ها نیز نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از خرید شرکت‌های پخش سراسری از این مسیر انجام می‌شود که خارج از زنجیره قانونی توزیع محسوب می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: خرید کالا از زنجیره قانونی، رعایت قیمت‌های مصوب و ثبت دقیق اطلاعات در سامانه انبار مجازی، از الزامات فعالیت شرکت‌های پخش است و تخلفات در این زمینه پیگیری خواهد شد.

کد مطلب 6982461
حبیب احسنی پور

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