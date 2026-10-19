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۲۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۱۷

دستگیری ۵ خرده‌فروش مواد مخدر در طرح امنیت محله‌محور قشم

دستگیری ۵ خرده‌فروش مواد مخدر در طرح امنیت محله‌محور قشم

قشم- جانشین انتظامی شهرستان قشم از دستگیری پنج خرده‌فروش مواد مخدر و جمع‌آوری ۱۱ معتاد متجاهر در اجرای طرح ارتقای امنیت محله‌محور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ صفی‌اله ونک با تشریح نتایج اجرای طرح ارتقای امنیت محله‌محور در این شهرستان اظهار کرد: این طرح در پاسخ به مطالبات شهروندان و با هدف مقابله با توزیع مواد مخدر، پیشگیری از جرایم خرد و افزایش امنیت و آرامش محلات اجرا شد.

وی افزود: مأموران انتظامی با انجام اقدامات اطلاعاتی و رصد میدانی، نقاط مستعد توزیع مواد مخدر را شناسایی کردند و محدوده‌هایی از بافت تجاری شهر، از جمله اطراف بازار قدیم و یکی از میدان‌های اصلی قشم، به‌صورت ویژه تحت پوشش این طرح قرار گرفت.

جانشین انتظامی شهرستان قشم تصریح کرد: در جریان این عملیات، پنج خرده‌فروش مواد مخدر دستگیر و مقادیری مواد مخدر به همراه ادوات مرتبط با توزیع آن کشف شد.

ونک ادامه داد: همچنین ۱۱ معتاد متجاهر از سطح محلات و معابر عمومی جمع‌آوری و برای طی مراحل درمان و بازپروری به مراکز مجاز منتقل شدند.

وی با اشاره به اهمیت تأمین آرامش ساکنان و فعالان اقتصادی در محدوده بازارها و محلات گفت: مقابله با خرده‌فروشی مواد مخدر و رسیدگی به نقاط آسیب‌پذیر، از محورهای اجرای طرح امنیت محله‌محور است و این اقدامات با استمرار حضور میدانی و نظارت انتظامی دنبال خواهد شد.

جانشین انتظامی شهرستان قشم در پایان از شهروندان و کسبه خواست گزارش‌های خود درباره توزیع مواد مخدر و موارد مشکوک را از طریق سامانه تلفنی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

کد مطلب 6982638

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