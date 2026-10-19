به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ صفی‌اله ونک با تشریح نتایج اجرای طرح ارتقای امنیت محله‌محور در این شهرستان اظهار کرد: این طرح در پاسخ به مطالبات شهروندان و با هدف مقابله با توزیع مواد مخدر، پیشگیری از جرایم خرد و افزایش امنیت و آرامش محلات اجرا شد.

وی افزود: مأموران انتظامی با انجام اقدامات اطلاعاتی و رصد میدانی، نقاط مستعد توزیع مواد مخدر را شناسایی کردند و محدوده‌هایی از بافت تجاری شهر، از جمله اطراف بازار قدیم و یکی از میدان‌های اصلی قشم، به‌صورت ویژه تحت پوشش این طرح قرار گرفت.

جانشین انتظامی شهرستان قشم تصریح کرد: در جریان این عملیات، پنج خرده‌فروش مواد مخدر دستگیر و مقادیری مواد مخدر به همراه ادوات مرتبط با توزیع آن کشف شد.

ونک ادامه داد: همچنین ۱۱ معتاد متجاهر از سطح محلات و معابر عمومی جمع‌آوری و برای طی مراحل درمان و بازپروری به مراکز مجاز منتقل شدند.

وی با اشاره به اهمیت تأمین آرامش ساکنان و فعالان اقتصادی در محدوده بازارها و محلات گفت: مقابله با خرده‌فروشی مواد مخدر و رسیدگی به نقاط آسیب‌پذیر، از محورهای اجرای طرح امنیت محله‌محور است و این اقدامات با استمرار حضور میدانی و نظارت انتظامی دنبال خواهد شد.

جانشین انتظامی شهرستان قشم در پایان از شهروندان و کسبه خواست گزارش‌های خود درباره توزیع مواد مخدر و موارد مشکوک را از طریق سامانه تلفنی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.