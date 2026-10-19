درخواست خناری نژاد از علیرضا دبیر؛ در امور ژیمناستیک دخالت کن!

به گزارش خبرنگار مهر، هادی خناری‌نژاد بعد از تصدی ریاست فدراسیون ژیمناستیک گفت: نوظهوری به نفع من انصراف داد. بهاری نبود و دو کاندیدای دیگر هم انصراف دادند. اعضای مجمع به من اعتماد کردند و به من رای دادند.



وی در خصوص زیرساخت‌ها گفت: زیرساخت ما باید در درجه اول رشد داشته باشد. قبل ناگویا به وزیر ورزش گفتم باید وسیله وارد کنیم. در دو وسیله حق ما طلا بود. آرمان خدایی در خرک حلقه و الفتی هم نقره گرفتند. در سخت افزاری باید آپدیت شویم. اگر خوب نباشیم و به روز نباشیم دچار آسیب می‌شویم. باید وسایل استاندارد باشد و باید با اسپانسرها و حمایت وزارت وسایل را آپدیت کنیم.



خناری نژاد گفت: در ماه‌های اخیر بی اخلاقی‌هایی در مورد من شد و اخلاق برای من خیلی مهم است و قول می‌دهم اخلاق رعایت شود. در خصوص ابطال انتخابات هم من مسئول برگزاری نیستم. قطعا وزارت ورزش هم قوانین رعایت می‌شود و قبل از مجمع هم آن حکم ملغی شد.



او در خصوص ویزای هومن جعفری گفت: در بحث ویزا باید تاریخ مشخص باشد و رایزنی ها انجام شود. باید در روابط بین‌الملل قوی تر شود و فکر می‌کنم فدراسیون از طریق هلند، وزارت امور خارجه و وزارت پیگیری شد اما به هر حال نشد.



وی در خصوص اثرگذاری روی فدراسیون گفت: باید فدراسیون مناسب در شان ایران و سالن مناسب با امکانات مناسب داشته باشیم. فدراسیون های دیگر این فرآیند را انجام می‌دهند و من هم می‌خواهم از آقای دبیر در فدراسیون ژیمناستیک دخالت کند تا این فدراسیون درست شود.



او در مورد حضور زنان در بازی‌های آسیایی گفت: تایید حجاب باعث شد از فضای کوچک به فضای بزگتری ارتقا پیدا کند. به این نتیجه رسیدند که می‌توانند زنان در ترامپولین و هنری مجوز لباس گرفتند و در ریتمیک هم قول می‌دهم که مجوز بگیرم.