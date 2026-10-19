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۲۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۵۸

انهدام بزرگترین باند طلای جعلی در مازندران

انهدام بزرگترین باند طلای جعلی در مازندران

ساری- رئیس پلیس آگاهی استان مازندران، از انهدام بزرگ‌ترین باند طلاهای جعلی کشور خبر داد و ارزش محموله ها را 250 میلیارد تومان اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کارآگاه سامع خورشاد از انهدام بزرگ‌ترین باند طلاهای جعلی کشور خبر داد؛ باندی ۵ نفره متشکل از ۲ زن و ۳ مرد که طلاهای جعلی‌شان حتی از چشم طلافروشی‌ها هم پنهان مانده بود.

سرهنگ خورشاد در تشریح این خبر اظهار داشت: در پی انجام رصد اطلاعاتی شبانه‌روزی و اقدامات فنی و اطلاعاتی گسترده، کارآگاهان اداره جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی استان مازندران موفق به شناسایی و انهدام این باند شدند.

وی افزود: اعضای این باند در استان‌های مازندران، تهران، گیلان، قزوین، کرمانشاه، ایلام و برخی استان‌های دیگر با ارائه طلاهای جعلی به طلافروشی‌ها اقدام به کلاهبرداری کرده‌اند.

رئیس پلیس آگاهی استان مازندران با اشاره به شیوه و شگرد متهمان تصریح کرد: طلاهای جعلی تولیدشده توسط این باند به‌گونه‌ای ساخته شده بود که حتی طلافروشی‌ها نیز قادر به تشخیص جعلی بودن آن‌ها نبودند.

سرهنگ کارآگاه خورشاد خاطرنشان کرد: بر اساس برآوردهای اولیه، مبلغ کلاهبرداری انجام‌شده توسط این باند تا این لحظه ۲۵۰ میلیارد تومان اعلام شده است.

وی گفت: بررسی‌های تکمیلی برای شناسایی همه شاکیان، کشف ابعاد بیشتر پرونده و شناسایی سایر افراد مرتبط در حال انجام است و اخبار تکمیلی متعاقباً از سوی خبرگزاری پلیس اعلام خواهد شد.

کد مطلب 6982813

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