این مواد غذایی را نباید همراه با ویتامین D مصرف کنید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایتینگ ول، متخصصان توصیه می‌کنند کدام مواد غذایی را جدا از مکمل ویتامین D مصرف کنید و در عوض، چه چیزهایی را همراه با آن میل نمایید.

۱. قهوه سیاه

بسیاری از افراد مکمل‌های خود را اول صبح، اغلب همراه با یک لیوان آب یا یک فنجان قهوه سیاه مصرف می‌کنند. اما قهوه سیاه به تنهایی به جذب حداکثری مکمل ویتامین D کمک نمی‌کند.

«دانیل آنسر»، دکتر داروساز، می‌گوید: «اولین چیزی که توصیه می‌کنم همراه با مکمل ویتامین D مصرف نکنید، وعده غذایی کاملاً بدون چربی است. دلیل آن این است که ویتامین D محلول در چربی است (یعنی به جای آب، در چربی حل می‌شود)؛ بنابراین بدن زمانی آن را به بهترین شکل جذب می‌کند که در همان وعده غذایی، مقداری چربی وجود داشته باشد.»

اگرچه مصرف مکمل همراه با یک وعده غذایی بدون چربی ممکن است جذب آن را کاهش دهد، اما مصرف قهوه نیز ممکن است با سطح ویتامین D مرتبط باشد. تحقیقات نشان می‌دهند افرادی که مقادیر بیشتری کافئین مصرف می‌کنند، ممکن است سطح ویتامین D پایین‌تری داشته باشند؛ هرچند برای تعیین وجود رابطه‌ای مستقیم میان این دو، به پژوهش‌های بیشتری نیاز است.

۲. حبوبات

لوبیا، عدس، نخود و سویا منابعی از پروتئین‌های گیاهی و سرشار از مواد مغذی، فیبر، ریزمغذی‌های ارزشمند و آنتی‌اکسیدان‌ها هستند. با این حال، آن‌ها حاوی ترکیباتی به نام «فیتات» نیز هستند که می‌توانند به مواد معدنی مانند کلسیم متصل شده و جذب آن‌ها را برای بدن دشوارتر کنند. از آنجا که یکی از نقش‌های اصلی ویتامین D کمک به جذب کلسیم در بدن است، ممکن است برایتان سوال پیش بیاید که آیا مصرف مکمل ویتامین D همراه با حبوبات می‌تواند بر اثربخشی آن تاثیر بگذارد یا خیر.

«ارین پرسون»، متخصص تغذیه، می‌گوید: «بهتر است از مصرف همزمان مواد غذایی سرشار از فیتات‌ (مانند انواع لوبیا) با مکمل ویتامین D خودداری کنید. اگرچه فیتات‌ها ممکن است مستقیماً مانع جذب ویتامین D نشوند، اما جذب کلسیم را محدود می‌کنند؛ کلسیمی که در کنار ویتامین D به حفظ سلامت استخوان‌ها کمک می‌کند.»

با این حال، به هیچ وجه نباید حبوبات را از رژیم غذایی خود حذف کنید. فیتات‌ها بیشتر بر جذب کلسیم تاثیر می‌گذارند تا اینکه مستقیماً مانع جذب ویتامین D شوند؛ اما شاید بهتر باشد وعده غذایی حاوی حبوبات را یک یا دو ساعت قبل یا بعد از مصرف مکمل ویتامین D میل کنید. اگر از مکمل‌های ترکیبی کلسیم و ویتامین D استفاده می‌کنید یا در مورد میزان دریافت کلسیم خود نگرانی دارید، با پزشک یا متخصص سلامت مشورت کنید.

۳. اسفناج

اسفناج منبعی غنی از آنتی‌اکسیدان‌ها، ویتامین K و آهن است، اما مقادیر زیادی اسید اگزالیک نیز دارد؛ ترکیبی که در مواد غذایی دیگری مانند کلم‌برگ، سیب‌زمینی شیرین و ریواس نیز یافت می‌شود. اسید اگزالیک در دستگاه گوارش به کلسیم متصل شده و نمک‌هایی تشکیل می‌دهد که بدن قادر به هضم آن‌ها نیست؛ این فرآیند باعث کاهش میزان کلسیمی می‌شود که بدن جذب می‌کند.

اگر مستعد ابتلا به سنگ کلیه هستید، احتمالاً نام «اگزالات‌ها» را شنیده اید. اگزالات‌های جذب‌شده توسط بدن می‌توانند به کلیه‌ها راه یابند و در آنجا با کلسیم ترکیب شوند تا کریستال‌هایی تشکیل دهند؛ این کریستال‌ها به مرور زمان می‌توانند به سنگ‌های کلیوی از نوع «کلسیم اگزالات» تبدیل شوند.

بنابراین، اگر برای بهبود سلامت استخوان‌هایتان ویتامین D مصرف می‌کنید، مصرف آن همراه با غذاهای سرشار از اگزالات ممکن است نتیجه معکوس داشته باشد. در حالی که ویتامین D به جذب کلسیم کمک می‌کند، اگزالات‌ها می‌توانند میزان جذب کلسیم از برخی مواد غذایی را کاهش دهند. این موضوع به‌ویژه زمانی اهمیت پیدا می‌کند که از مکمل‌های ترکیبی کلسیم و ویتامین D استفاده می‌کنید یا برای تامین کلسیم مورد نیاز خود به وعده‌های غذایی‌تان متکی هستید.

لازم نیست مصرف اسفناج یا سایر غذاهای سرشار از اگزالات را محدود کنید (مگر اینکه پزشک یا متخصص سلامت چنین توصیه‌ای کرده باشد)، اما مصرف مکمل در زمانی متفاوت از صرف یک سالاد اسفناج بزرگ یا اسموتی سبز می‌تواند مفید باشد.

علائم احتمالی واکنش

برخلاف برخی تداخلات دارویی یا مکمل‌ها، مصرف این مواد غذایی همراه با مکمل ویتامین D باعث بروز علائم نخواهد شد.

بزرگترین خطر مکمل‌های ویتامین D از مصرف بیش از حد آن ناشی می‌شود، نه از جذب خیلی کم آن. ویتامین D به عنوان یک ویتامین محلول در چربی، در بافت‌های چربی ذخیره می‌شود و در صورت مصرف بیش از حد به شکل مکمل، می‌تواند به سطوح خطرناکی برسد. آنسر می‌گوید: «مصرف بیش از حد ویتامین D باعث افزایش کلسیم خون (هیپرکلسمی) می‌شود که می‌تواند باعث حالت تهوع، استفراغ، از دست دادن اشتها، ضعف عضلانی، گیجی، کم‌آبی بدن، تشنگی و ادرار بیش از حد، سنگ کلیه و در سطوح بسیار بالا، ضربان قلب نامنظم شود.»

با این حال مصرف ویتامین D با اکثر غذاها بی‌خطر است، اما تعداد کمی از آنها ممکن است باعث شوند مکمل شما کمتر مؤثر باشد.

برای بهترین نتیجه، مکمل خود را با یک وعده غذایی یا میان وعده حاوی چربی، مانند تخم مرغ، آووکادو یا ماست پرچرب مصرف کنید.