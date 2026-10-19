تولید حداکثری گاز پارس جنوبی در فصل سرما

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت نفت و گاز پارس، روند تولید گاز پارس جنوبی، برنامه‌های در دست اقدام و میزان پیشرفت فعالیت‌های بازسازی پالایشگاه‌های آسیب‌دیده با هدف آمادگی جهت تولید حداکثری گاز در ماه‌های سرد سال، در نشستی با حضور مدیران ارشد شرکت ملی نفت ایران و شرکت نفت و گاز پارس بررسی و تمهیدات لازم در این زمینه اتخاذ شد.

بر اساس این گزارش، در این‌ نشست که صبح امروز (دوشنبه، ۲۷ مهرماه) به ریاست فرخ علیخانی تمشیت امور اجرایی و مدیر برنامه‌ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران و با حضور رضا خیلایی مدیر نظارت بر تولید نفت و گاز شرکت ملی نفت ایران، تورج دهقانی مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس و دیگر مدیران ارشد دو شرکت برگزار شد، آخرین وضعیت تولید میدان گازی پارس جنوبی به عنوان تامین‌کننده بیش از ۷۰ درصد گاز کشور و برنامه تولید پیش‌رو با توجه به چالش‌های ناشی از جنگ‌های اخیر، مورد بررسی قرار گرفت.

علیخانی در این نشست با اشاره به نقش راهبردی پارس جنوبی در اقتصاد و امنیت انرژی کشور، از تلاش‌های بی‌وقفه کارکنان و متخصصان شرکت نفت و گاز پارس قدردانی و بر استمرار پرشتاب فعالیت‌ها به منظور تحقق تولید حداکثری گاز در ماه‌های سرد سال تاکید کرد.

وی با اشاره به پیگیری مستمر فعالیت‌های در دست اقدام این حوزه از سوی سرپرست وزارت نفت، افزود: شرکت ملی نفت ایران با تمام توان از روند کار و تلاش جاری در عرصه تولید و بازسازی پارس جنوبی پشتیبانی می‌کند.

خیلایی نیز در این نشست با اشاره به نقش محوری پارس جنوبی در تامین گاز کشور، تحقق تولید حداکثری گاز را در راستای خدمت‌رسانی به هموطنان از مهمترین اولویت‌های وزارت نفت برشمرد و بر همراهی شرکت‌ ملی نفت ایران در این مسیر تاکید کرد.

در این‌ نشست که با حضور جمعی از مدیران ارشد نفت و گاز پارس برگزار شد، دهقانی گزارش کاملی از روند فعلی اقدامات و برنامه‌های جاری در حوزه تولید گاز و بازسازی پالایشگاه‌های آسیب‌دیده فازهای ۴ و ۵، فازهای ۹ و ۱۰ و فاز ۱۴ پارس جنوبی ارائه داد و گفت: در بخش بازسازی با همکاری بخش‌های پیمانکاری و کار شبانه‌روزی، احیای تدریجی ترین‌های آسیب‌دیده با هدف کمک به شبکه گاز کشور در دستور کار قرار دارد.

بر اساس این گزارش، در جریان جنگ ۱۲روزه و جنگ رمضان، در مجموع پنج پالایشگاه پارس جنوبی مورد حملات دشمن قرار گرفتند ‌که بازسازی این پالایشگاه‌ها با هدف بازگردانی ظرفیت تولید حداکثری گاز کشور در جریان است.