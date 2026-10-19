  1. اقتصاد
  2. اقتصاد ایران
۲۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۷:۰۸

تسویه کامل مطالبات گندم‌کاران با پرداخت ۴۵۰ همت

تسویه کامل مطالبات گندم‌کاران با پرداخت ۴۵۰ همت

معاون رئیس جمهور گفت: دولت حدود ۴۵۰ هزار میلیارد تومان برای خرید گندم هزینه کرده و سازمان برنامه و بودجه تمام مطالبات گندمکاران را از حدود ۱۰ روز پیش تسویه کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید حمید پورمحمدی گفت: با توجه به گستردگی جغرافیایی و جمعیت کشور، کاهش وابستگی به واردات کالاهای اساسی و تقویت تولید داخلی باید با جدیت دنبال شود.

وی در نشست بررسی تحولات فناورانه بخش کشاورزی، استفاده از سامانه‌های اطلاعاتی، تصاویر ماهواره‌ای، نقشه‌های سازمان نقشه‌برداری و هوش مصنوعی را برای شناخت دقیق ظرفیت‌های کشاورزی ضروری دانست و افزود: شفافیت اطلاعات درباره سطح زیر کشت، میزان تولید و بهره‌وری محصولات، زمینه تصمیم‌گیری دقیق‌تر و تسریع در تحقق اهداف امنیت غذایی را فراهم می‌کند.

تسویه کامل مطالبات گندم‌کاران

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در مصاحبه تلویزیونی با اشاره به خرید تضمینی گندم در سال جاری، اظهار کرد: دولت حدود ۴۵۰ هزار میلیارد تومان برای خرید گندم هزینه کرده و سازمان برنامه و بودجه تمام مطالبات گندمکاران را از حدود ۱۰ روز پیش تسویه کرده است.

پورمحمدی افزود: پیگیری مراحل اجرایی و پرداخت نهایی به کشاورزان باید از سوی دستگاه‌های مسئول دنبال شود.

وی با اشاره به هزینه‌های دولت برای تأمین نان گفت: گندم خریداری‌شده با احتساب هزینه‌های مرتبط، برای دولت کیلویی حدود ۷۰ هزار تومان تمام می‌شود، اما با قیمتی بسیار پایین‌تر در اختیار نانوایان قرار می‌گیرد؛ اقدامی که با هدف حمایت از معیشت مردم و تأمین امنیت غذایی انجام می‌شود.

تأکید بر توزیع هدفمند سوخت و نهاده‌های کشاورزی

معاون رئیس جمهور با تأکید بر ضرورت حمایت از کشاورزان واقعی، گفت: سوخت، برق، کود، سم، بذر و بیمه باید با قیمت و شرایط حمایتی در اختیار بهره‌برداران بخش کشاورزی قرار گیرد؛ اما این حمایت‌ها باید بر اساس اطلاعات دقیق و شفاف و به‌گونه‌ای انجام شود که منافع آن به کشاورزان برسد، نه واسطه‌ها و قاچاقچیان.

وی افزود: کشاورزانی که اطلاعاتشان در سامانه‌های مربوط ثبت شده است، باید بتوانند سهمیه سوخت خود را دریافت کنند و دستگاه‌های اجرایی نیز باید موانع احتمالی در این مسیر را پیگیری کنند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به اهمیت معیشت و اشتغال حدود چهار میلیون خانوار وابسته به کشاورزی تأکید کرد: حمایت از تولیدکنندگان و تقویت امنیت غذایی باید بر پایه اطلاعات قابل اتکا، برنامه‌ریزی دقیق و تخصیص هدفمند منابع انجام شود.

کد مطلب 6983078
سمیه رسولی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • amer IR ۲۳:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۷
      1 0
      پاسخ
      پس چرا نمی‌دن به کشاورز اخه
    • فرزاد IR ۰۰:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۸
      3 0
      پاسخ
      کی این پول تسویه شده که به حساب ما هنوز بقیه پول واریز نشده ما متوجه نشدیم؟
    • IR ۰۰:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۸
      1 0
      پاسخ
      کی پول کامل گندم را دادن ما خبر نداریم
    • سیاوش TR ۰۱:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۸
      3 0
      پاسخ
      اگه تسویه شدیم چرا تو حساب ما نیست
    • IR ۰۲:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۸
      2 0
      پاسخ
      خوب کجا رفتن این پول ها که کشاورز چیزی ندیده
    • ع IR ۰۲:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۸
      0 0
      پاسخ
      سلام علیکم ،خدا قوت ،باتوجه به اظهارات جناب ،پور محمدی ،طلب کشاورزان تسویه شده ،پس مشکل کجاست ، اطلاع رسانی شود ،انشاالله دولت محترم ،بیشتر از بقیه اعضا ،شورا قیمت گذاری ،به حمایت از کشاورزان ،قیمت گذاری می کنند حداقل ۹۰به بالا بازهم تشکر
    • IR ۰۳:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۸
      4 0
      پاسخ
      سلام آقایی که می گویی پول گندم کاران تسویه کرده ایم بنده در خوزستان هستم 20 اردیبهشت گندم تحویل دادم 10 درصد از پول گندم من پرداخت نشده است همه گندم کاران خوزستان 90 تا 91 درصد از پول گندم بصورت قسطی تحویل پرداخت شده است
    • IR ۰۳:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۸
      0 0
      پاسخ
      سلام بنده کشاورز خوزستان هستم 20 اردیبهشت گندم تحویل دادم 90 درصد از پول گندم بصورت قسطی پرداخت کردید همه گندم کاران خوزستان مثل بنده پول گرفتن عجب روی دارید می گوید پول گندم کاران تسویه کردیم
    • حمید IR ۰۶:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۸
      0 0
      پاسخ
      باسلام در استان همدان شهرستان ملایر هنوز ۷درصد مطالبات به حساب کشاورزان واریز نشده است
    • ع IR ۰۸:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۸
      2 0
      پاسخ
      سلام وقت بخیر ،پس مشکل کجاست پرداخت نمی شه
    • میثم IR ۱۰:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۸
      2 0
      پاسخ
      هنوز مانده چرامسخره میکنین کشاورز بدبخت رو ۷ درصد استان گلستان مانده
    • یوسف IR ۱۱:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۸
      0 0
      پاسخ
      چرا دروغ میگین
    • Reza IR ۱۱:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۸
      1 0
      پاسخ
      والا ماکه پولی ندیدیم احتمالا شبا مشکل داره
    • حسین علی IR ۱۲:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۸
      1 0
      پاسخ
      فقط نمادین کشاورز رو حمایت میکنین حمایت به کنار پول گندوم خودمون هنوز تسویه نشده و معنای این اطلاعات کذب رو متوجه نمیشیم
    • Apalashlash IR ۱۳:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۸
      1 0
      پاسخ
      با سلام میگن۱۰روز پیش با جهاد کشاورزی تسویه شده ولی کشاورزی باید با مردم تسویه کنه که نکرده حتما مراحلی داره
    • شهاب عباسی IR ۱۳:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۸
      0 0
      پاسخ
      از استان کرمان هستم هنوز چیزی حدود ۸درصد از مطالبات گندم باقی مانده است
    • مصطفى IR ۱۳:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۸
      0 0
      پاسخ
      پولا هنوز تو راهن فردا پس فردا ميرسن

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها