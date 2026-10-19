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۲۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۹:۱۳

نمایشگاه «ایران ماندگار» با ۵۰ اثر خوشنویسی در شیراز گشایش یافت

نمایشگاه «ایران ماندگار» با ۵۰ اثر خوشنویسی در شیراز گشایش یافت

شیراز- نمایشگاه خوشنویسی «ایران ماندگار» با ارائه ۵۰ اثر از استادان شیراز در پنج رشته هنری، همزمان با هفته خوشنویسی در گالری دیرین افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه خوشنویسی «ایران ماندگار» با ارائه حدود ۵۰ اثر از استادان خوشنویسی شیراز در پنج رشته هنری، همزمان با هفته خوشنویسی افتتاح شد و تا چهارم آبان‌ماه میزبان علاقه‌مندان است.

مهدی رنجبر، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس، عصر دوشنبه در حاشیه بازدید از این نمایشگاه، خوشنویسی را جلوه‌ای ماندگار از پیوند زیبایی‌شناسی و معنا دانست و بر جایگاه این هنر در عصر دیجیتال تأکید کرد.

وی گفت: در دنیایی که با سرعت به سوی دیجیتالی‌شدن پیش می‌رود و حروف و واژه‌ها بیشتر از طریق صفحه‌کلید شکل می‌گیرند، خوشنویسی همچنان هنری ماندگار است که روح مخاطب را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

رنجبر افزود: خوشنویسی تنها نگارش زیبا نیست، بلکه جلوه‌ای از سکوت، تمرکز و هماهنگی روح و دست است و در خطوط آن، فرهنگ، صبوری و ذوق هنرمند ایرانی بازتاب می‌یابد.

نمایش آثار در پنج رشته خوشنویسی

امیر قادری، رئیس انجمن خوشنویسان شیراز، نیز با اشاره به جایگاه این انجمن در سطح کشور گفت: انجمن خوشنویسان استان فارس در میان شعب این مجموعه رتبه نخست را کسب کرده است.

وی افزود: حدود ۵۰ اثر در رشته‌های نستعلیق، شکسته‌نستعلیق، نسخ، ثلث و نقاشی‌خط با موضوعات آزاد در این نمایشگاه به نمایش درآمده است.

قادری با اشاره به حضور استادان خوشنویسی فارس بیان کرد: آثار برجسته‌ای از هنرمندان نام‌آشنای استان در این نمایشگاه ارائه شده و هر یک از استادان دست‌کم دو تا سه اثر در معرض دید علاقه‌مندان قرار داده‌اند.

به گفته وی، این رویداد همزمان با فعالیت ۳۸۴ شعبه انجمن خوشنویسان در داخل و خارج از کشور برگزار می‌شود.

لازم به ذکر است نمایشگاه «ایران ماندگار» تا چهارم آبان‌ماه ۱۴۰۵، همه‌روزه از ساعت ۸ تا ۱۹ در گالری دیرین شیراز، واقع در خیابان هدایت، تقاطع پوستچی و صورتگر، پلاک ۴۳، پذیرای علاقه‌مندان به هنر خوشنویسی است.

کد مطلب 6983151

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