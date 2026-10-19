https://mehrnews.com/x3dnxQ ۲۸ مهر ۱۴۰۵، ۱:۲۸ کد مطلب 6983373 استانها یزد استانها یزد ۲۸ مهر ۱۴۰۵، ۱:۲۸ حضور مردم بافق با شعار «لبیک سید مجتبی» یزد- مردم بافق با حضور در تجمعی مردمی و سردادن شعار «لبیک سید مجتبی»، بر حمایت و همراهی خود تأکید کردند. دریافت 4 MB کد مطلب 6983373 کپی شد مطالب مرتبط تداوم حضور و ایستادگی مردم میبد در خیابان شب ۲۳۱؛ جلوهای از صلابت و حضور مردم حماسه ماندگار مردم اشکذر در دویستوسیودومین شب ایستادگی برچسبها بافق یزد آیت الله سید مجتبی خامنه ای حماسه حضور اجتماع مردمی
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