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۲۸ مهر ۱۴۰۵، ۱:۲۸

حضور مردم بافق با شعار «لبیک سید مجتبی»

حضور مردم بافق با شعار «لبیک سید مجتبی»

یزد- مردم بافق با حضور در تجمعی مردمی و سردادن شعار «لبیک سید مجتبی»، بر حمایت و همراهی خود تأکید کردند.

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کد مطلب 6983373

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