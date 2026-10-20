به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اکبر ورمقانی صبح سه‌شنبه در مراسم افتتاح یک‌هزار و ۵۰۰ پروژه ورزشی کشور که به‌صورت وبیناری در سنندج برگزار شد، با اشاره به اهمیت توسعه فضاهای آموزشی و ورزشی اظهار کرد: دولت چهاردهم توجه ویژه‌ای به آموزش و پرورش، گسترش زیرساخت‌ها و تحقق عدالت آموزشی دارد.

وی افزود: در این دولت، توجه به جایگاه آموزش و پرورش و نقش آن در آینده کشور با جدیت دنبال می‌شود و حضور رئیس‌جمهور در جلسات شورای عالی آموزش و پرورش نیز بیانگر اهمیت این حوزه در برنامه‌های دولت است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان با اشاره به افتتاح ۴۴ پروژه ورزشی در استان بیان کرد: توسعه فضاهای ورزشی مدارس در کنار آموزش علمی، نقش مهمی در تربیت نسلی سالم، توانمند و آگاه دارد و باید به‌عنوان بخشی جدایی‌ناپذیر از فرایند تعلیم و تربیت مورد توجه قرار گیرد.

ورمقانی با تأکید بر ضرورت توجه دانش‌آموزان، خانواده‌ها و معلمان به فعالیت‌های ورزشی گفت: سلامت جسمی در کنار رشد علمی و تربیتی، از الزامات پرورش نسل آینده است و فراهم کردن امکانات مناسب ورزشی در مدارس می‌تواند زمینه مشارکت بیشتر دانش‌آموزان در فعالیت‌های بدنی را فراهم کند.

وی با بیان اینکه مسیر موفقیت در رقابت‌های ورزشی از مدارس آغاز می‌شود، ادامه داد: استعدادهای ورزشی و نخبگان این عرصه را باید از محیط‌های آموزشی شناسایی کرد و با فراهم کردن زمینه رشد و پرورش آنان، بستر حضور موفق ورزشکاران کشور در رقابت‌های ملی، آسیایی و جهانی را فراهم ساخت.

معاون سیاسی، امنیتی و امور اجتماعی استاندار کردستان در پایان با تأکید بر اهمیت سرمایه‌گذاری در حوزه آموزش و ورزش دانش‌آموزی خاطرنشان کرد: آینده کشور به توانمندی نسل جوان وابسته است و توجه هم‌زمان به علم، تربیت و ورزش می‌تواند زمینه‌ساز پیشرفت و سربلندی ایران باشد.