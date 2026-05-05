ورمقانی: آموزش و پرورش زیربنای توسعه پایدار کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اکبر ورمقانی عصر سه‌شنبه در نشست با مدیران آموزش و پرورش استان که به مناسبت روز معلم برگزار شد، با اشاره به جایگاه راهبردی نظام تعلیم و تربیت، اظهار کرد: توجه ویژه رئیس‌جمهور به این حوزه، انگیزه و تحرک مدیران آموزشی را برای ارتقای کیفیت خدمات افزایش داده است.

وی با قدردانی از اقدامات انجام‌شده در توسعه فضاهای آموزشی و ورزشی، افزود: عدالت در فضاهای آموزشی از سیاست‌های کلان دولت چهاردهم به شمار می‌رود و در استان کردستان نیز به‌طور جدی دنبال می‌شود.

نقش آموزش در تربیت نسل آینده

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان با تأکید بر اهمیت مدرسه در فرآیند تربیت دانش‌آموزان گفت: مدرسه به عنوان خانه دوم، نقشی تعیین‌کننده در شکل‌گیری شخصیت و آینده کودکان دارد و تعامل مستمر خانواده‌ها با معلمان، این مسیر را تقویت می‌کند.

ورمقانی ادامه داد: برای دستیابی به توسعه پایدار، کشور نیازمند نیروی انسانی آگاه، تحصیل‌کرده و مسلط به دانش روز است و آموزش و پرورش باید همگام با پیشرفت‌های علمی و فناوری حرکت کند.

مسئولیت‌های اجتماعی و فرهنگی آموزش و پرورش

وی با اشاره به جامعه هدف آموزش و پرورش تصریح کرد: بخش قابل توجهی از دانش‌آموزان از اقشار آسیب‌پذیر هستند و این نهاد در قبال کاهش آسیب‌های اجتماعی، مسئولیتی سنگین بر عهده دارد.

معاون استاندار کردستان همچنین به نقش فرهنگی آموزش و پرورش اشاره کرد و گفت: این مجموعه علاوه بر مأموریت آموزشی، در عرصه فرهنگی نیز حضوری فعال و اثرگذار دارد و مشارکت آن در رویدادهای ملی، قابل توجه است.

ورمقانی در بخش دیگری از سخنان خود به نقش آموزش و پرورش در برگزاری انتخابات پرداخت و افزود: بخش مهمی از فرآیند اجرایی انتخابات با همکاری این مجموعه انجام می‌شود که نشان‌دهنده ظرفیت بالای آن در حوزه‌های مختلف است.

وی در پایان با قدردانی از معلمان و کارکنان آموزش و پرورش، عملکرد این مجموعه در دوران آموزش غیرحضوری را مثبت ارزیابی کرد و گفت: استفاده از ظرفیت‌های فناورانه در این دوره، امکان تداوم آموزش را برای دانش‌آموزان فراهم کرد.