تیراندازی پلیس سمیرم برای توقف کامیونت فراری؛۶۰۰ کیلوگرم مس کشف شد

سرهنگ محمودرضا صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح جزئیات این عملیات پلیسی اظهار داشت: استقرار ایست و بازرسی‌های مقطعی و کنترل محورهای مواصلاتی با هدف مبارزه قاطع با سرقت و قاچاق کالا از اولویت‌های مهم انتظامی سمیرم است و مأموران انتظامی این شهرستان در همین راستا حین اجرای طرح ایست و کنترل در یکی از محورهای مواصلاتی، به یک دستگاه کامیونت حامل بار ضایعات مشکوک شده و به راننده آن دستور ایست دادند.

وی افزود: راننده کامیونت بدون توجه به علائم هشداردهنده و دستور صریح مأموران، با افزایش سرعت اقدام به فرار و فرار از محل کرد که بلافاصله واحد گشتی مأموریت تعقیب خودروی متواری را آغاز کرد.

فرمانده انتظامی شهرستان سمیرم خاطرنشان کرد: مأموران انتظامی با هوشیاری کامل و ضمن رعایت دقیق قانون به‌کارگیری سلاح، پس از طی مسافتی تعقیب و گریز، با تیراندازی کنترل‌شده به سمت لاستیک‌های خودرو، موفق شدند کامیونت را متوقف کنند.

سرهنگ صادقی تصریح کرد: در بازرسی دقیق به عمل آمده از این خودرو، تعداد ۱۸ کیسه حاوی کابل و سیم مسی آب‌شده مسروقه به وزن تقریبی ۶۰۰ کیلوگرم که به طرز ماهرانه‌ای در میان بار ضایعات جاسازی شده بود، کشف و ضبط شد.

این مقام انتظامی با اشاره به دستگیری یک متهم در این رابطه بیان داشت: فرد دستگیرشده پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضایی شد، و تحقیقات تخصصی پلیس برای کشف منشأ اصلی این اموال مسروقه و شناسایی و دستگیری سایر همدستان احتمالی همچنان با جدیت ادامه دارد.

سرهنگ صادق با تأکید بر اینکه پلیس با سارقان و مالخران اموال مسروقه قاطعانه‌ترین برخورد را خواهد داشت، از شهروندان و اصناف خواست: در صورت مشاهده هرگونه تردد مشکوک یا خریدوفروش نامتعارف اقلامی همچون ضایعات و سیم و کابل، مراتب را بلافاصله از طریق شماره تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند تا اقدامات پیشگیرانه به‌موقع انجام شود.