خبرگزاری مهر-گروه سیاست-هادی رضائی: تهدید به استفاده از بزرگ‌ترین بمب غیرهسته‌ای آمریکا علیه کشورمان ایران، پرسشی اساسی را پیش روی افکار عمومی قرار می‌دهد: اگر هدف واشنگتن، آن‌گونه که مقام‌های آمریکایی ادعا می‌کنند، جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای و حمایت از مردم ایران است، تهدید به استفاده از سلاحی با قدرت تخریب گسترده چه نسبتی با این ادعاها دارد؟ سلاحی که به «مادر بمب‌ها» شهرت یافته، برای انهدام اهداف گسترده در سطح زمین و ایجاد موج انفجار و فشار شدید طراحی شده است؛ اما برخلاف برخی بمب‌های تخصصی نفوذگر، اساساً سلاحی برای نفوذ عمیق در سازه‌های مستحکم زیرزمینی محسوب نمی‌شود.

طرح چنین تهدیدی، افزون بر ابعاد نظامی، از منظر پیامدهای انسانی، حقوق بین‌الملل و عملیات روانی نیز قابل بررسی است. تجربه جنگ‌های گذشته آمریکا، از ویتنام و عراق تا افغانستان، و سابقه استفاده از سلاح هسته‌ای علیه هیروشیما و ناکازاکی، اهمیت بررسی فاصله میان ادعاهای سیاسی واشنگتن و پیامدهای واقعی کاربرد قدرت نظامی را دوچندان می‌کند. با این حال، برای ارزیابی دقیق تهدید اخیر باید میان اظهارات مستند مقام‌های آمریکایی، واکنش‌های رسمی ایران و تحلیل درباره اهداف تبلیغاتی این اظهارات تمایز گذاشت.

تهدید تازه واشنگتن؛ طرح حمله یا نمایش قدرت؟

خبر احتمال استفاده از بمب «مادر همه بمب‌ها» علیه اهدافی در کشورمان ایران، در گزارش‌های رسانه‌ای آمریکا در روز های اخیر مطرح شد. خبرگزاری رویترز به نقل از گزارشی از شبکه سی‌ان‌ان نوشت که ارتش آمریکا گزینه‌هایی برای حمله به زیرساخت‌های انرژی و تأسیسات هسته‌ای ایران بررسی کرده است؛ گزینه‌هایی که استفاده از بمب جی‌بی‌یو-۴۳/بی را نیز در بر می‌گرفت. رویترز تأکید کرد که نتوانسته این گزارش را مستقلاً تأیید کند. بنابراین، آنچه در این مرحله گزارش شده، بررسی گزینه نظامی است و نه صدور دستور قطعی برای استفاده از این بمب.

این تمایز اهمیت دارد؛ زیرا طرح یک گزینه در محافل نظامی لزوماً به معنای تصمیم نهایی برای اجرای آن نیست. با این حال، انتشار چنین اخباری در شرایطی که تنش میان تهران و واشنگتن ادامه دارد، به‌خودی‌خود حامل پیام سیاسی و نظامی است: آمریکا می‌خواهد نشان دهد که برای افزایش سطح حملات و گسترش دامنه اهداف احتمالی خود آمادگی دارد.

دونالد ترامپ نیز در اظهاراتی، ضمن تأکید بر غیرهسته‌ای بودن این بمب، استفاده از سلاح هسته‌ای علیه ایران را رد کرد، اما احتمال به‌کارگیری «مادر بمب‌ها» را به‌طور صریح منتفی ندانست.

این در حالی است که حتی در گزارش‌های رسانه‌های غربی نیز درباره کارآمدی چنین حمله‌ای برای تحقق اهداف اعلام‌شده واشنگتن تردید مطرح شده است. به نوشته الجزیره، برخی کارشناسان معتقدند این بمب لزوماً توان انهدام تأسیسات هسته‌ای عمیقاً مدفون‌شده در زیر کوه یا سازه‌های مستحکم زیرزمینی را ندارد.

واکنش مقام‌های ایرانی؛ تهدید را نباید با نتیجه عملیات یکی دانست

انتشار گزارش‌ها درباره احتمال استفاده از این سلاح با واکنش مقام‌های کشورمان همراه شد. سردار مجید ابن‌الرضا، وزیر دفاع وقت در دولت موقت، در پیامی در شبکه ایکس تأکید کرد که نام و ابعاد بمب‌ها تعیین‌کننده نیست و پیامدهای اقدام نظامی آمریکا را باید در عرصه‌های راهبردی، اقتصادی و سیاسی آن کشور نیز سنجید. او همچنین به توان موشکی ایران و تغییر معادلات راهبردی اشاره کرد.

سردار حسین محبی، سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیز در واکنش به نام‌گذاری این سلاح گفت: «تنها یک تمدن وحشی است که از واژه مقدس مادر برای سنگین‌ترین بمب خود استفاده می‌کند.» او همچنین با اشاره به واکنش افکار عمومی به تهدیدهای نظامی آمریکا، بر تبدیل تهدید دشمن به موضوعی برای تمسخر و بی‌اثر کردن فشار روانی تأکید کرد.

محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، نیز در پیامی با اشاره به احتمال اقدام نظامی مجدد آمریکا اعلام کرد که طرح عملیاتی جدید ایران مطابق قواعدی که طرف مقابل با آن آشناست پیش نخواهد رفت. این اظهارات در چارچوب هشدار تهران درباره پیامدهای هرگونه حمله تازه مطرح شد.

در کنار این مواضع، گزارش‌هایی نیز از هشدار ایران به سازمان ملل متحد درباره تهدید به استفاده از این بمب منتشر شده است. مجموع این واکنش‌ها نشان می‌دهد که پاسخ تهران صرفاً به ابعاد فنی سلاح محدود نمانده و مقام‌های کشورمان با تاکید بر هزینه‌های احتمالی اقدام نظامی علیه ایران، پیام بازدارندگی را نیز منتقل کردند.

«مادر بمب‌ها» چیست و چه قدرت تخریبی دارد؟

بمب جی‌بی‌یو-۴۳/بی (GBU-43/B)، موسوم به «مادر همه بمب‌ها» یا موآب (MOAB)، یکی از بزرگ‌ترین مهمات متعارف غیرهسته‌ای زرادخانه ارتش تروریستی آمریکاست. قدرت این سلاح نه از واکنش هسته‌ای، بلکه از حجم عظیم مواد منفجره و موج انفجار ناشی می‌شود.

مهم‌ترین ویژگی‌های این بمب عبارت‌اند از:

وزن و ابعاد؛ وزن کل حدود ۹٫۸ تن و طول آن بیش از ۹ متر است. این ابعاد، حمل و رهاسازی آن را به هواپیماهای ترابری ویژه محدود می‌کند.

محموله انفجاری؛ حدود ۸٫۵ تن مواد منفجره دارد و با ایجاد موج انفجار شدید، می‌تواند نیروها، تجهیزات و سازه‌های آسیب‌پذیر در محدوده اثر خود را به‌شدت تخریب کند.

شیوه عملکرد؛ این بمب با سامانه هدایت ماهواره‌ای و بالک‌های کنترلی هدایت می‌شود و برای ایجاد انفجار بسیار بزرگ در نزدیکی سطح زمین طراحی شده است.

محدودیت در برابر اهداف زیرزمینی

این سلاح برای ایجاد موج انفجار گسترده طراحی شده، نه نفوذ عمیق در بتن مسلح یا لایه‌های سنگی. بمب نفوذگر جی‌بی‌یو-۵۷ برای حمله به اهداف عمیقاً مدفون، طراحی تخصصی‌تری دارد.

آمریکا این بمب را نخستین و تاکنون تنها بار در عملیات سال ۲۰۱۷ در افغانستان علیه مجموعه‌ای از غارها و تونل‌های منتسب به داعش خراسان به کار برد. مقام‌های افغان آن زمان از کشته شدن ۹۴ عضو این گروه خبر دادند؛ درباره نبود تلفات غیرنظامی نیز ادعاهایی مطرح شد، اما گزارش‌های محلی از احتمال آسیب دیدن غیرنظامیان و تخریب خانه‌ها حکایت داشت.

این سابقه یک نکته مهم دارد: استفاده عملیاتی از بمب در افغانستان، به‌معنای اثبات توانایی آن برای انهدام هر نوع تأسیسات زیرزمینی نیست. غار و دهانه تونل با یک مجموعه هسته‌ای مستحکم که در عمق کوه قرار گرفته، از نظر مهندسی و میزان حفاظت تفاوت اساسی دارند.

تناقض اصلی؛ سلاحی با تخریب گسترده برای ادعای حمایت از مردم

یکی از پرسش‌های اصلی درباره تهدید اخیر آمریکا این است که اگر هدف اعلام‌شده واشنگتن جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای و حمایت از مردم کشورمان است، تهدید به استفاده از سلاحی با چنین قدرت تخریبی چگونه با این ادعاها سازگار می‌شود؟

پاسخ به این پرسش را باید در چند سطح بررسی کرد.

نخست آنکه بمب مادر همه بمب‌ها یک سلاح هسته‌ای نیست و نباید از نظر فنی با سلاح کشتار جمعی هسته‌ای یکسان تلقی شود. این بمب فاقد سازوکار انفجار هسته‌ای و پیامدهای پرتوزایی ویژه آن است. با این حال، قدرت انفجاری بسیار زیاد آن می‌تواند در صورت استفاده در مناطق مسکونی یا نزدیک زیرساخت‌های غیرنظامی، تلفات گسترده و خسارات انسانی سنگینی ایجاد کند.

دوم آنکه هدف اعلام‌شده یک عملیات نظامی با نتیجه واقعی آن یکسان نیست. حتی اگر هدف حمله، یک تأسیسات نظامی یا هسته‌ای باشد، انتخاب نوع سلاح، محل انفجار، میزان حفاظت از غیرنظامیان و آثار ثانویه حمله تعیین می‌کند که پیامدهای آن تا چه اندازه از محدوده هدف ادعایی فراتر می‌رود.

سوم، اگر مسئله اصلی نابودی تأسیسات عمیقاً مدفون‌شده باشد، استفاده از بمبی که اساساً برای نفوذ عمیق طراحی نشده، این پرسش را به وجود می‌آورد که آیا هدف اصلی واقعاً انهدام آن تأسیسات است یا ایجاد شوک، نمایش قدرت و ارسال پیام سیاسی.

از این منظر، تهدید به استفاده از چنین بمبی را می‌توان دارای دو وجه دانست: وجه نخست، احتمال وارد کردن خسارت واقعی به اهداف نظامی و زیرساختی؛ وجه دوم، بهره‌گیری از تصویر یک انفجار عظیم برای تأثیرگذاری بر محاسبات طرف مقابل و افکار عمومی.

این دو وجه الزاماً متناقض نیستند. یک تهدید نظامی ممکن است هم برای استفاده احتمالی از سلاح در میدان نبرد مطرح شود و هم برای افزایش فشار روانی و سیاسی پیش از هرگونه تصمیم عملیاتی.

از ویتنام تا عراق و فلسطین؛ سابقه‌ای که ادعاهای واشنگتن را زیر سؤال می‌برد

برای سنجش ادعاهای آمریکا درباره حمایت از مردم و جلوگیری از گسترش سلاح‌های خطرناک، نمی‌توان سابقه کاربرد قدرت نظامی این کشور را نادیده گرفت. جنگ ویتنام، عملیات نظامی در عراق، افغانستان و حملات و حمایت‌های نظامی آمریکا در دیگر بحران‌های منطقه‌ای، همگی موضوع بررسی‌های تاریخی و حقوق بشری درباره تلفات غیرنظامیان و تخریب زیرساخت‌ها بوده‌اند.

در سوریه، عراق، لبنان و سرزمین‌های فلسطینی نیز عملیات نظامی آمریکا یا اقدامات نظامی متحدان آن، از جمله رژیم صهیونیستی، با تلفات و کشتار غیرنظامیان همراه بوده است. با این همه، یک واقعیت تاریخی روشن است: قدرت نظامی آمریکا در گذشته نیز در مواردی بسیار زیاد به کشته شدن شمار زیادی از غیرنظامیان انجامیده و ادعای اهداف انسانی تضمین‌کننده حفاظت از مردم نبوده است.

حمله آمریکا به مدرسه شجره طیبه میناب

حمله موشکی ‌آمریکا به مدرسه شجره طیبه شهر میناب استان هرمزگان که در ۹ اسفند ۱۴۰۴ش و همزمان با آغاز جنگ رمضان رخ داد. در این حمله ۱۵۶ نفر شهید و ۹۵ نفر زخمی شدند بیشتر آنان دانش‌آموز (۷۳ پسر و ۴۷ دختر) بودند که به فجیح ترین شکل ممکن به دست مدعیان حقوق بشر به خاک و خون کشیده شدند.

نمونه‌ای که در این زمینه جایگاهی متفاوت و ویژه دارد، بمباران اتمی هیروشیما و ناکازاکی در اوت ۱۹۴۵ است؛ رخدادی که هنوز هم یکی از مهم‌ترین موضوعات بحث درباره اخلاق جنگ و حدود استفاده از قدرت نظامی به شمار می‌رود.

بمب اتمی رهاشده بر فراز

در لحظه انفجار و پس از آن، ویرانی گسترده‌ای ایجاد کرد. بر اساس اطلاعات آرشیو ملی آمریکا، شمار کشته‌شدگان در لحظه انفجار می‌توانست به حدود ۷۰ هزار نفر برسد و قربانیان بعدی ناشی از جراحات و تشعشعات نیز به این آمار افزوده شدند.

اسناد تاریخی و برآوردهای انسانی

سه روز پس از هیروشیما، بمب اتمی دوم بر ناکازاکی فرود آمد. برآوردهای تاریخی صلیب سرخ بین‌المللی، شمار قربانیان مرگبار در این دو شهر را در مجموع به صدها هزار نفر نزدیک می‌داند؛ بخش مهمی از مرگ‌ومیرها در پی جراحات و بیماری‌های ناشی از تشعشع رخ داد.

تفاوت بنیادین این سابقه تاریخی با تهدید امروز آن است که بمب‌های هیروشیما و ناکازاکی سلاح‌های هسته‌ای بودند، اما موآب یک بمب متعارف است. با این حال، یادآوری این تاریخ نشان می‌دهد که استفاده از سلاح‌های ویرانگر علیه مناطق شهری چه پیامدهای انسانی می‌تواند داشته باشد و چرا ادعاهای مربوط به ضرورت نظامی باید با دقت و پرسشگری بررسی شوند.

جنگ روانی؛ چرا نام «مادر بمب‌ها» اهمیت دارد؟

نام‌گذاری سلاح‌ها و بازتاب رسانه‌ای آنها بخشی از چگونگی نمایش قدرت نظامی است. اصطلاح «مادر همه بمب‌ها» تصویری از سلاحی بی‌رقیب و تقریباً مهارنشدنی در ذهن مخاطب ایجاد می‌کند؛ تصویری که می‌تواند مستقل از میزان کارآمدی واقعی سلاح، اثر روانی داشته باشد.

در شرایطی که آمریکا از احتمال حمله به اهداف حساس ایران سخن می‌گوید، انتشار گسترده خبر استفاده احتمالی از این بمب می‌تواند چند پیام را هم‌زمان منتقل کند:

ایجاد فشار روانی: القای این تصور که آمریکا برای افزایش سطح تخریب آماده است.

اثرگذاری بر محاسبات سیاسی: تلاش برای بالا بردن هزینه ذهنی و سیاسی ادامه مقاومت در برابر خواسته‌های واشنگتن.

نمایش قدرت به مخاطبان داخلی و خارجی: معرفی گزینه‌های نظامی به‌عنوان نشانه برتری و آمادگی عملیاتی.

افزایش ابهام درباره مرحله بعدی درگیری: نگه داشتن احتمال حمله در کانون توجه و دشوارتر کردن پیش‌بینی تصمیم بعدی آمریکا.

اینها کارکردهای محتمل چنین تهدیدی هستند، نه اثبات قطعی انگیزه مقام‌های آمریکایی. با این حال، زمانی که رسانه‌های بین‌المللی هم‌زمان درباره تردید کارشناسان نسبت به توانایی این بمب برای انهدام تأسیسات عمیقاً زیرزمینی گزارش می‌دهند، پرسش درباره نسبت میان کارآمدی نظامی و اثر تبلیغاتی آن جدی‌تر می‌شود.

از سوی دیگر، پاسخ ایران نیز در این میدان اهمیت دارد. اگر هدف تهدید، ایجاد ترس و القای ناتوانی در طرف مقابل باشد، تأکید بر توان دفاعی، هزینه‌های متقابل و حفظ انسجام داخلی می‌تواند بخشی از پاسخ بازدارنده باشد.

جمع‌بندی؛ بمبی که پیش از انفجار، پیام سیاسی خود را ارسال می‌کند

تهدید به استفاده از «مادر بمب‌ها» علیه کشورمان ایران را نمی‌توان صرفاً یک بحث فنی درباره وزن و قدرت انفجار دانست. این تهدید در نقطه تلاقی سه مسئله قرار دارد: احتمال تشدید نظامی، آثار انسانی سلاح‌های پرقدرت و تلاش برای تأثیرگذاری بر محاسبات سیاسی و روانی طرف مقابل.

از نظر فنی، موآب سلاحی متعارف با قدرت تخریب بسیار بالاست، اما با بمب نفوذگر تخصصی برای اهداف عمیقاً زیرزمینی تفاوت دارد. از نظر سیاسی، مطرح شدن آن به‌عنوان گزینه‌ای برای حمله به اهداف حساس ایران، در کنار تردیدهای گزارش‌شده درباره میزان کارآمدی آن، این پرسش را مطرح می‌کند که چه میزان از پیام این سلاح به توان تخریب واقعی و چه میزان به نمایش قدرت مربوط است.

و از نظر انسانی، تجربه جنگ‌های گذشته و به‌ویژه فاجعه هیروشیما و ناکازاکی یادآوری می‌کند که تصمیم‌های نظامی را نمی‌توان فقط با ادعاهای سیاسی درباره اهداف اعلام‌شده سنجید؛ پیامدهای واقعی برای مردم و زیرساخت‌های غیرنظامی نیز باید در مرکز ارزیابی قرار گیرد.

در نهایت، تهدید به استفاده از یک سلاح و تصمیم قطعی برای استفاده از آن دو موضوع متفاوت‌اند. آنچه در گزارش‌های اخیر مطرح شده، بررسی گزینه‌های نظامی آمریکا بوده است؛ نه تأیید قطعی اجرای حمله با موآب. اما حتی در همین مرحله نیز طرح چنین گزینه‌ای، به‌ویژه در شرایط تنش شدید، حامل پیامی سیاسی است و البته در قالب جنگ رسانه ای و روانی دشمن علیه ایران و برای تاثیر بر مردم و مسئولان باشد تا از این طریق استقامت و اراده ملت ایران را تحت تاثیر قرار داده و مقاومت را که عامل اصلی شکست های پی در پی استکبار است از بین ببرند.