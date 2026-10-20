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۲۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۱۰

۳۱۱۲ تخلف حادثه‌ساز در خوزستان ثبت شد

۳۱۱۲ تخلف حادثه‌ساز در خوزستان ثبت شد

اهواز - معاون اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خوزستان گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از سه هزار تخلف حادثه‌ساز سرعت غیرمجاز در محورهای مواصلاتی استان ثبت شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن حق‌نیا پیش از ظهر امروز سه‌شنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: سامانه‌های هوشمند ثبت تخلفات عبور و مرور در محورهای استان از ابتدای سال جاری تاکنون، سه هزار و ۱۱۲ تخلف حادثه‌ساز شامل سرعت‌های غیرمجاز بیش از ۵۰ کیلومتر بر ساعت را ثبت کرده‌اند.

معاون فنی و راه‌های روستایی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خوزستان با اشاره به حجم بالای ترددهای جاده‌ای افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون مجموعاً ۱۸۵ میلیون تردد خودرو در محورهای استان ثبت شده و در این مدت پنج میلیون و ۷۰۰ هزار تردد ورودی و پنج میلیون و ۷۰۰ هزار تردد خروجی به ثبت رسیده است.

وی در خصوص خدمات‌رسانی به مسافران و رانندگان توضیح داد: از ابتدای سال جاری ۷۹ هزار و ۳۴۱ تماس از سوی شهروندان با سامانه ۱۴۱ برقرار شده که کارشناسان مرکز مدیریت راه‌ها به ۹۹.۸ درصد از این تماس‌ها پاسخگویی موفق داشته‌اند.

حق‌نیا در پایان از رانندگان درخواست کرد ضمن رعایت دقیق سرعت مطمئنه و پرهیز از رفتارهای پرخطر، پیش از آغاز سفر با سامانه ۱۴۱ تماس بگیرند و از وضعیت راه‌ها مطلع شوند.

کد مطلب 6983674

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