به گزارش خبرنگار مهر، بهنام اسدی پیش از ظهر سه شنبه در آیین افتتاح کانون فرهنگی تربیتی شهید «قاسم سلیمانی» اسدآباد با حضور وزیر آموزش و پرورش اظهار کرد: نهضت توسعه عدالت آموزشی از اولویت‌های کلیدی دولت چهاردهم است که با تاکید رئیس جمهور و وزیر آموزش و پرورش و با راهبری استاندار همدان در استان دنبال می‌شود.

وی افزود: در چارچوب این نهضت ۱۱۱ پروژه با ظرفیت ۶۶۶ کلاس درس در استان همدان تعریف شده و مشارکت ارزشمند دستگاه‌های اجرایی، مسئولان محلی و گروه‌های مردمی نقش مهمی در پیشبرد و شتاب بخشی به این طرح‌ها داشته است.

سرپرست نوسازی مدارس استان همدان با اشاره به عملکرد استان در مرحله دوم نهضت توسعه عدالت آموزشی بیان کرد: از مجموع ۲ هزار و ۳۳۱ پروژه‌ای که هفته گذشته به شکل همزمان و برخط در سراسر کشور افتتاح شد ۷۳ پروژه با ۳۴۰ کلاس درس سهم استان همدان بود.

اسدی ادامه داد: در حوزه شاداب سازی فضاهای آموزشی نیز اقدامات گسترده‌ای در استان انجام شده به نحوی که یک هزار و ۷۱۶ مدرسه و کلاس درس در قالب این طرح بهسازی شد و با مشارکت یک هزار و ۲۰۰ جهادگر و ۱۱۰ گروه جهادی ۲۴۷ مدرسه در استان مورد توجه و بهسازی قرار گرفت و ماه گذشته نیز مراسم اختتامیه طرح شهید «عجمیان» با تجلیل از جهادگران در همدان برگزار شد.

وی با اشاره به جایگاه شهرستان اسدآباد در اجرای طرح‌های آموزشی و عمرانی خاطرنشان کرد: اسدآباد از شهرستان‌های پیشروی استان همدان در نهضت توسعه عدالت آموزشی است و پروژه‌های افتتاح شده نتیجه مشارکت مردمی و همراهی مسئولان در اجرای این نهضت به شمار می‌روند.

اسدی افزود: فرمانداران، دهیاران، شوراها و مسئولان محلی با حضور و مشارکت موثر خود در پیشبرد پروژه‌ها نقش‌آفرینی کردند و این دستاوردها در کنار راهبری سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور، برگزاری منظم جلسات نهضت و بهره‌گیری از سامانه‌های راهبردی همچون سامانه «ساته» و «پساز» مدرسه محقق شده است.

وی با قدردانی از حمایت‌های استاندار همدان تاکید کرد: پیگیری‌های مستمر مدیریت ارشد استان و همکاری دستگاه‌های اجرایی زمینه پیشرفت پروژه‌ها را فراهم کرده و در شهرستان اسدآباد نیز تعامل موثر استانداری با سازمان نوسازی مدارس کشور نقش مهمی در جذب و تزریق اعتبارات داشته است.

سرپرست نوسازی مدارس استان همدان در ادامه به تشریح مشخصات فنی و اعتبارات سه پروژه افتتاح شده در شهرستان اسدآباد پرداخت و ادامه داد: کانون فرهنگی تربیتی شهید قاسم سلیمانی با پنج هزار و ۵۷۰ مترمربع مساحت زمین، ۲ هزار و ۲۰۳ مترمربع زیربنا، چهار هزار و ۲۱۳ مترمربع محوطه‌سازی و ۲۹۴ متر طول دیوارکشی از سال ۱۳۸۱ تاکنون با هزینه کرد ۳۷ میلیارد تومان اعتبار تکمیل و به بهره‌برداری رسیده است.

وی افزود: همچنین استخر دانش‌آموزی شهرستان اسدآبادبا مساحت زمین چهار هزار و ۳۸۵ مترمربع، مساحت اعیانی ۲ هزار و ۱۲۳ مترمربع، محوطه‌سازی ۲ هزار و ۵۴۰ مترمربع و ۴۸ متر طول دیوارکشی از سال ۱۳۸۸ تاکنون با صرف ۷۲ میلیارد تومان اعتبار احداث و تکمیل شده است.

اسدی اضافه کرد: مدرسه ۱۲ کلاسه شهرک سید احمد خمینی با مساحت زمین چهار هزار و ۴۱۵ مترمربع، مساحت اعیانی ۲ هزار و ۳۹۰ مترمربع، ۲۶۸ متر طول دیوارکشی و محوطه‌سازی ۲ هزار و ۲۵۰ مترمربع از سال ۱۳۸۸ تاکنون با اعتباری افزون بر ۶۰ میلیارد تومان به سرانجام رسیده و تقدیم دانش‌آموزان شده است.