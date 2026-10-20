  1. استانها
  2. همدان
۲۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۱۵

بهره‌برداری از ۷۳ پروژه آموزشی با ۳۴۰ کلاس درس در همدان

بهره‌برداری از ۷۳ پروژه آموزشی با ۳۴۰ کلاس درس در همدان

همدان- سرپرست اداره کل نوسازی مدارس همدان گفت: هفته گذشته در قالب نهضت توسعه عدالت آموزشی ۷۳ پروژه با ۳۴۰ کلاس درس از سهم استان به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، بهنام اسدی پیش از ظهر سه شنبه در آیین افتتاح کانون فرهنگی تربیتی شهید «قاسم سلیمانی» اسدآباد با حضور وزیر آموزش و پرورش اظهار کرد: نهضت توسعه عدالت آموزشی از اولویت‌های کلیدی دولت چهاردهم است که با تاکید رئیس جمهور و وزیر آموزش و پرورش و با راهبری استاندار همدان در استان دنبال می‌شود.

وی افزود: در چارچوب این نهضت ۱۱۱ پروژه با ظرفیت ۶۶۶ کلاس درس در استان همدان تعریف شده و مشارکت ارزشمند دستگاه‌های اجرایی، مسئولان محلی و گروه‌های مردمی نقش مهمی در پیشبرد و شتاب بخشی به این طرح‌ها داشته است.

سرپرست نوسازی مدارس استان همدان با اشاره به عملکرد استان در مرحله دوم نهضت توسعه عدالت آموزشی بیان کرد: از مجموع ۲ هزار و ۳۳۱ پروژه‌ای که هفته گذشته به شکل همزمان و برخط در سراسر کشور افتتاح شد ۷۳ پروژه با ۳۴۰ کلاس درس سهم استان همدان بود.

اسدی ادامه داد: در حوزه شاداب سازی فضاهای آموزشی نیز اقدامات گسترده‌ای در استان انجام شده به نحوی که یک هزار و ۷۱۶ مدرسه و کلاس درس در قالب این طرح بهسازی شد و با مشارکت یک هزار و ۲۰۰ جهادگر و ۱۱۰ گروه جهادی ۲۴۷ مدرسه در استان مورد توجه و بهسازی قرار گرفت و ماه گذشته نیز مراسم اختتامیه طرح شهید «عجمیان» با تجلیل از جهادگران در همدان برگزار شد.

وی با اشاره به جایگاه شهرستان اسدآباد در اجرای طرح‌های آموزشی و عمرانی خاطرنشان کرد: اسدآباد از شهرستان‌های پیشروی استان همدان در نهضت توسعه عدالت آموزشی است و پروژه‌های افتتاح شده نتیجه مشارکت مردمی و همراهی مسئولان در اجرای این نهضت به شمار می‌روند.

اسدی افزود: فرمانداران، دهیاران، شوراها و مسئولان محلی با حضور و مشارکت موثر خود در پیشبرد پروژه‌ها نقش‌آفرینی کردند و این دستاوردها در کنار راهبری سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور، برگزاری منظم جلسات نهضت و بهره‌گیری از سامانه‌های راهبردی همچون سامانه «ساته» و «پساز» مدرسه محقق شده است.

وی با قدردانی از حمایت‌های استاندار همدان تاکید کرد: پیگیری‌های مستمر مدیریت ارشد استان و همکاری دستگاه‌های اجرایی زمینه پیشرفت پروژه‌ها را فراهم کرده و در شهرستان اسدآباد نیز تعامل موثر استانداری با سازمان نوسازی مدارس کشور نقش مهمی در جذب و تزریق اعتبارات داشته است.

سرپرست نوسازی مدارس استان همدان در ادامه به تشریح مشخصات فنی و اعتبارات سه پروژه افتتاح شده در شهرستان اسدآباد پرداخت و ادامه داد: کانون فرهنگی تربیتی شهید قاسم سلیمانی با پنج هزار و ۵۷۰ مترمربع مساحت زمین، ۲ هزار و ۲۰۳ مترمربع زیربنا، چهار هزار و ۲۱۳ مترمربع محوطه‌سازی و ۲۹۴ متر طول دیوارکشی از سال ۱۳۸۱ تاکنون با هزینه کرد ۳۷ میلیارد تومان اعتبار تکمیل و به بهره‌برداری رسیده است.

وی افزود: همچنین استخر دانش‌آموزی شهرستان اسدآبادبا مساحت زمین چهار هزار و ۳۸۵ مترمربع، مساحت اعیانی ۲ هزار و ۱۲۳ مترمربع، محوطه‌سازی ۲ هزار و ۵۴۰ مترمربع و ۴۸ متر طول دیوارکشی از سال ۱۳۸۸ تاکنون با صرف ۷۲ میلیارد تومان اعتبار احداث و تکمیل شده است.

اسدی اضافه کرد: مدرسه ۱۲ کلاسه شهرک سید احمد خمینی با مساحت زمین چهار هزار و ۴۱۵ مترمربع، مساحت اعیانی ۲ هزار و ۳۹۰ مترمربع، ۲۶۸ متر طول دیوارکشی و محوطه‌سازی ۲ هزار و ۲۵۰ مترمربع از سال ۱۳۸۸ تاکنون با اعتباری افزون بر ۶۰ میلیارد تومان به سرانجام رسیده و تقدیم دانش‌آموزان شده است.

کد مطلب 6983730

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها