به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ قاسم اسماعیل‌زاده ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در پی وقوع یک فقره آدم‌ربایی توسط سرنشینان یک دستگاه خودروی پژو، مأموران انتظامی با اقدامات اطلاعاتی، مخفیگاه متهم را شناسایی کردند.

وی افزود: مأموران در عملیاتی ضربتی، گروگان را آزاد و متهم را دستگیر کردند. خودروی مورد استفاده در این اقدام مجرمانه نیز توقیف شد.

فرمانده انتظامی ایرانشهر خاطرنشان کرد: متهم پس از تشکیل پرونده به مرجع قضایی تحویل داده شد.

همچنین سرهنگ اسماعیل‌زاده تأکید کرد: پلیس با هرگونه اقدام مجرمانه که امنیت و آرامش شهروندان را تهدید کند، برخورد قانونی و قاطع خواهد داشت و از هیچ تلاشی برای حفظ امنیت جامعه دریغ نمی‌کند.