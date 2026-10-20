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۲۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۴۳

رهایی گروگان و دستگیری آدم‌ربا در ایرانشهر

رهایی گروگان و دستگیری آدم‌ربا در ایرانشهر

ایرانشهر- فرمانده انتظامی ایرانشهر از رهایی یک گروگان در سلامت کامل و دستگیری عامل آدم‌ربایی در عملیات ضربتی پلیس خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ قاسم اسماعیل‌زاده ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در پی وقوع یک فقره آدم‌ربایی توسط سرنشینان یک دستگاه خودروی پژو، مأموران انتظامی با اقدامات اطلاعاتی، مخفیگاه متهم را شناسایی کردند.

وی افزود: مأموران در عملیاتی ضربتی، گروگان را آزاد و متهم را دستگیر کردند. خودروی مورد استفاده در این اقدام مجرمانه نیز توقیف شد.

فرمانده انتظامی ایرانشهر خاطرنشان کرد: متهم پس از تشکیل پرونده به مرجع قضایی تحویل داده شد.

همچنین سرهنگ اسماعیل‌زاده تأکید کرد: پلیس با هرگونه اقدام مجرمانه که امنیت و آرامش شهروندان را تهدید کند، برخورد قانونی و قاطع خواهد داشت و از هیچ تلاشی برای حفظ امنیت جامعه دریغ نمی‌کند.

کد مطلب 6983912

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