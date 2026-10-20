عبور قیمت نفت از مرز ۱۱۱ دلار

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، قیمت جهانی نفت در معاملات روز سه‌شنبه ۲۸ مهرماه، تحت تأثیر تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه و نگرانی‌ها درباره اختلال در عرضه انرژی، در سطوح بالای ۱۰۰ دلار برای هر بشکه قرار گرفت و نفت برنت به بالاترین سطح خود از ماه مه رسید.

بهای نفت خام برنت در جریان معاملات امروز تا ۱۱۱ دلار و ۵ سنت در هر بشکه افزایش یافت و در ساعت ۸:۱۰ به وقت گرینویچ، در محدوده ۱۱۰ دلار و ۸۰ سنت معامله شد.

همچنین نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا (WTI) نیز در معاملات امروز تا ۱۰۴ دلار و ۹۴ سنت در هر بشکه بالا رفت و در زمان گزارش‌دهی، در محدوده ۱۰۴ دلار و ۸۰ سنت قرار داشت.

بر اساس گزارش‌های منتشرشده، تشدید تنش‌ها در خاورمیانه، نگرانی از آسیب دیدن زیرساخت‌های انرژی و احتمال اختلال در مسیرهای انتقال نفت، از مهم‌ترین عواملی است که بر روند معاملات بازار جهانی نفت تأثیر گذاشته است.

در کنار این عوامل، تحولات مربوط به صادرات نفت روسیه و احتمال تعدیل برخی محدودیت‌های مرتبط با عرضه انرژی این کشور نیز می‌تواند بر انتظارات معامله‌گران و مسیر حرکت قیمت‌ها اثرگذار باشد.

افزایش قیمت نفت در شرایطی رخ می‌دهد که بازار جهانی انرژی همچنان نسبت به تحولات سیاسی و امنیتی منطقه حساس است و هرگونه اختلال در تولید یا انتقال نفت می‌تواند انتظارات عرضه و تقاضا را تغییر دهد.