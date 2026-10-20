تشدید نظارت بر خودروهای حمل مرغ در گرمسار

به گزارش خبرنگار مهر، علی جورابلو همزمان با ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران و اهالی رسانه در جهاد کشاورزی گرمسار از آغاز گشت مشترک نظارتی ویژه خودروهای حمل مرغ و مواد گوشتی در این شهرستان خبر داد.

وی افزود: این گشت مشترک در یک طرح ویژه با حضور رئیس اداره تعزیرات حکومتی و کارشناسان شبکه دامپزشکی گرمسار و جهاد کشاورزی شهرستان با هدف بررسی کیفیت و سلامت مرغ، رعایت اصول بهداشتی در حمل محموله‌ها، کنترل دمای نگهداری و دارا بودن مجوزهای لازم در سطح شهرستان اجرا شد.

مدیر جهاد کشاورزی گرمسار در ادامه با تأکید بر اینکه نظارت بر زنجیره تولید تا توزیع از اولویت‌های اصلی جهاد کشاورزی است، اظهار داشت: این بازدیدها به‌منظور پیشگیری از تخلفات احتمالی، جلوگیری از گران‌فروشی و اطمینان از رسیدن محصول سالم و باکیفیت به سفره‌های مردم با همکاری دستگاه‌های نظارتی تداوم خواهد داشت و با هرگونه تخلف بدون اغماض برخورد قانونی صورت می‌گیرد.

جورابلو در پایان از شهروندان و مصرف‌کنندگان درخواست کرد در صورت مشاهده هرگونه تخلف از جمله عدم رعایت شرایط بهداشتی در حمل و عرضه مرغ، موضوع را به دستگاه‌های مسئول گزارش دهند تا پیگیری‌های لازم انجام شود.