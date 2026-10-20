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۲۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۷:۵۴

ترامپ: نباید بگذاریم ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد

ترامپ: نباید بگذاریم ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد

رئیس جمهور آمریکا بی اشاره به ماهیت صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای تهران ادعا کرد: نباید بگذاریم ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه ۱۲ نیوز، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در سخنانی با تکرار ادعاهای متوهمانه خود درارتباط با تهران ادعا کرد: به زودی در این جنگ پیروز می شویم. می توانیم حتی فراد نیز پیروز شویم!

رئیس جمهور آمریکا سپس مدعی شد: صادقانه بگویم، می‌توانیم همین امروز جنگ را ترک کنیم. همین الان هم پیروز شده ایم!

دونالد ترامپ بی اشاره به ماهیت صلح آمیز برنامه هسته ای ایران ادعا کرد: نباید بگذاریم ایران به سلاح هسته ای دست یابد. جهان باید در این خصوص ممنون ما باشد. به‌زودی شاهد کاهش بسیار زیاد قیمت نفت خواهید بود.

کد مطلب 6984336

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    نظرات

    • محمد امین سید رضی از قزوین IR ۲۱:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۸
      0 0
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      رژیم یاغی ایالات متحده آمریکا بیجا و غلط کرد
    • محمد امین سید رضی از قزوین IR ۱۰:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۹
      0 0
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      رژیم یاغی ایالات متحده آمریکا بیجا و غلط کرد به جمهوری اسلامی ایران حمله کرد

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