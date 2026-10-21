به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم رواق دارالذکر در محضر امام شهید قدس‌سره، با حضور سیدرضا نریمانی، مداح اهل‌بیت (ع)، برگزار شد؛ آیینی که با مرثیه‌سرایی، حماسه‌خوانی و یادآوری جلوه‌هایی از محبت و همراهی مردم با امام شهید، همراه بود.

سیدرضا نریمانی در این برنامه با اجرای قطعاتی حماسی و مرثیه‌هایی در وصف وطن، شهیدان و آرمان‌های مقاومت، فضای مراسم را با حال‌وهوایی از اندوه، دلدادگی و حماسه، همراه کرد.

این مداح اهل‌بیت (ع)، با اشاره به حضور مردم در کنار مزار امام شهید قدس‌سره، اظهار کرد: هیچ‌وقت تصور نمی‌کردم روزی از حسینیه امام خمینی (ره) و روضه‌خوانی در محضر ایشان، به مزارشان برسیم؛ اما امروز پس از گذشت ماه‌ها از شهادت ایشان، حال‌وهوای مردم همچنان سرشار از دلتنگی و بغض است.

وی ادامه داد: وقتی مداحی آغاز می‌شود، مردم هنوز بغضی در گلو و سینه دارند و این نشان می‌دهد ارتباط قلبی آنان با امام شهید همچنان زنده است.

نریمانی، ترکیب احساس و حماسه را از ویژگی‌های مهم این مراسم‌ها دانست و گفت: در کنار مزار یک شهید، هم اشک و دلتنگی برای دوری از او وجود دارد و هم روحیه حماسه و ایستادگی در برابر دشمنان؛ این پیوند احساس و حماسه صحنه‌ای دیدنی و جذاب ایجاد می‌کند.

وی همچنین با اشاره به خاطرات خود از دیدارهای مداحان با امام شهید قدس‌سره، افزود: نقطه مشترک خاطرات همه کسانی که توفیق مداحی در محضر ایشان را داشتند، پدرانه بودن رفتار و مهربانی ایشان بود.

این مداح اهل‌بیت (ع) خاطره‌ای از توجه امام شهید به خانواده خود بیان کرد و گفت: پس از رحلت مادرم، در مسیر بازگشت از کربلا و چند روز پس از این اتفاق، ایشان با بزرگواری از من دلجویی کردند؛ برای من بسیار شیرین بود که شخصیتی با آن جایگاه، این‌چنین به حال یک انسان کوچک توجه داشته باشد.

نریمانی با تأکید بر زنده نگه‌داشتن یاد و آرمان‌های امام شهید قدس‌سره، بر استمرار مسیر مقاومت و وفاداری به عهد شهیدان تأکید کرد و با اجرای قطعات حماسی «بشکن و باور نکن» فضای مراسم را با شور حماسه و ایستادگی، همراه ساخت.