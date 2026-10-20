بیمه ۱۷۰ هزار روستایی و عشایر در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، سید معین حسینی اسرمی شامگاه سه‌شنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران در دفتر استانداری غرب مازندران در نوشهر، با تشریح آخرین وضعیت عملکرد صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر استان اظهار کرد: شمار اعضای این صندوق در مازندران در سال ۱۴۰۵ به ۱۷۰ هزار نفر رسیده است.

وی افزود: در حال حاضر ۱۱ هزار و ۵۰۰ خانوار و فرد در استان به‌صورت ماهانه از مستمری‌های صندوق در بخش‌های بازنشستگی، ازکارافتادگی و بازماندگان استفاده می‌کنند.

مدیرکل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر مازندران با اشاره به برنامه‌های توسعه پوشش بیمه‌ای در استان بیان کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون، سه هزار و ۵۰۰ بیمه‌شده جدید شناسایی و جذب شده‌اند که این روند بیانگر افزایش توجه به گسترش خدمات بیمه‌ای در مناطق روستایی و عشایری است.

حسینی اسرمی با اشاره به جایگاه مازندران در ارزیابی‌های کشوری صندوق ادامه داد: استان در شاخص تمدید حق بیمه رتبه چهارم و در وصول حق بیمه رتبه پنجم کشور را به دست آورده است. همچنین در زمینه جذب بیمه‌شدگان جدید، رتبه ششم کشوری برای مازندران ثبت شده است.

وی میزان وصول حق بیمه در شش ماه نخست سال را ۲۴۲ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: با احتساب سهم یارانه دولتی، مجموع این رقم به حدود ۴۸۵ میلیارد تومان می‌رسد که نقش حمایت دولت در تأمین منابع این صندوق را نشان می‌دهد.

مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر مازندران همچنین از رشد ۱۲ درصدی شاخص جذب بیمه‌شدگان جدید نسبت به سال گذشته خبر داد و بر اهمیت تداوم برنامه‌های شناسایی و جذب مشمولان برای توسعه پوشش بیمه اجتماعی در مناطق روستایی و عشایری تأکید کرد.