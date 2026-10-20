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۲۸ مهر ۱۴۰۵، ۲۱:۳۲

روبیو: توافق کردن با ایران دشوار است!

روبیو: توافق کردن با ایران دشوار است!

وزیر خارجه آمریکا بدون اشاره به بدعهدی‌های مکرر کشورش در لغو یا نقض توافقات دو یا چندجانبه ادعا کرد: توافق کردن با ایران دشوار است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا امروز سه شنبه بی اشاره به بدعهدی های مکرر کشورش در لغو یا نقض توافقات دو یا چندجانبه ادعا کرد: توافق کردن با ایران دشوار است. متأسفانه، آن‌ ها نمی‌ دانند چگونه توافق کنند!

وزیر خارجه آمریکا گفت: ما با یک دولت-ملت مواجهیم که آشکارا و صراحتاً اعلام می‌کند، ما کشتی‌های تجاری (متخلف) را هدف قرار می‌دهیم. از زمان جنگ جهانی دوم تاکنون، چنین چیزی دیده نشده بود. آن‌ها از تاکتیک‌های زیردریایی‌هایU-boat استفاده می‌کنند. این همان مسئله‌ای است که جهان باید بر سر آن متحد شود و آن را محکوم کند.

مارکو روبیو، سپس اضافه کرد: آن‌ها بر اساس آموزه‌ های دینی عمل می‌ کنند.

کد مطلب 6984518

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