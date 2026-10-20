به گزارش خبرنگار مهر، محمد جلال‌مآب عصر سه شنبه در دیدار با استاندار خراسان جنوبی با اشاره به فعالیت موکب‌ها در حوادث غیرمترقبه اظهار کرد: موکب‌ها در بیش از ۲۳۰ شب، در تجمعات شبانه در کنار سایر دستگاه‌ها به شرکت‌کنندگان خدمات ارائه کرده‌اند.

وی با تأکید بر ضرورت حمایت استان‌ها از برنامه‌های ستاد بازسازی عتبات عالیات افزود: این ستاد تاکنون اقدامات گسترده‌ای در عراق انجام داده و موکب‌ها نیز در مراسم تشییع شهید، خدمات‌رسانی به حاضران را بر عهده داشته‌اند.

رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات کشور با اشاره به حضور گسترده بانوان عراقی در این مراسم بیان کرد: با وجود اینکه حضور بانوان در مراسم تشییع در عراق معمول نیست، شمار زیادی از بانوان عراقی در این مراسم حضور یافتند.

جلال‌مآب با اشاره به آثار معنوی و فرهنگی فعالیت‌های این ستاد با مشارکت مردم گفت: اقدامات انجام‌شده با تکیه بر کمک‌های مردمی، آثار قابل توجهی در حوزه‌های معنوی و فرهنگی داشته است؛ این در حالی است که سال گذشته تنها ۳۰ درصد اعتبارات پیش‌بینی‌شده برای این ستاد تخصیص یافت.

وی ادامه داد: سال گذشته صحن حضرت زهرا(س) با استفاده از کمک‌های مردمی افتتاح شد و امسال نیز ستاد بازسازی عتبات عالیات در بازسازی صحن حضرت زینب(س) نقش‌آفرینی می‌کند.