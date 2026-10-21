به گزارش خبرنگار مهر، میدان شهدای اراک امروز چهارشنبه ۲۹ مهرماه ، شاهد برگزاری رزمایش باشکوه «جان‌فدایان ایران» است، رویدادی که با مشارکت ۵۰ هزار نفر از مردم غیور، چهره‌های فرهنگی، انقلابی و گروه‌های جهادی، تبلور وحدت و اقتدار ملی را به نمایش می‌گذارد.

در این مراسم که با حضور سردار ایزدی، جانشین فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برگزار می‌شود، اجرای پرشور گروه ۶۲۰۰ نفری دانش‌آموزان شهر اراک، جلوه‌ای تازه به این میدان حماسه می بخشد.

این رزمایش با هدف نمایش قدرت، ایمان و آمادگی کامل در برابر تهدیدات صهیونیستی و آمریکایی برگزار می‌شود تا بار دیگر بر استقلال و اقتدار جمهوری اسلامی تأکید ورزد.

رزمایش جان‌فدایان، علاوه بر جنبه‌های نظامی، عرصه‌ای برای تجلیل از خون پاک شهیدان دوران دفاع مقدس و ابراز مقاومت در برابر فشارهای اقتصادی و تحریم‌ها است.

شرکت گسترده مردم اراک و روستاهای حومه، نشان از همبستگی عمیق میان اقشار مختلف و آمادگی جامعه برای پاسداری از ارزش‌های انقلاب اسلامی دارد.

در همین راستا، فرماندهی انتظامی استان مرکزی نیز آمادگی خود را برای مدیریت امن این رویداد اعلام کرد و رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان مرکزی، با تاکید بر همکاری رانندگان و مردم استان مرکزی با ماموران پلیس راهنمایی و رانندگی، از آنان خواست به ساعت‌های اعلام‌شده توجه کنند تا مراسم بزرگ «رزمایش جان‌فدا» هرچه بهتر و باشکوه‌تر مدیریت شود.

این رزمایش، آوردگاهی است برای بازدارندگی و ارسال پیام صریح به دشمنان که ایران با تکیه بر اقتدار ملی و وحدت داخلی، بر مواضع خود در دفاع از حاکمیت و ارزش‌های اسلامی استوار می‌ماند.