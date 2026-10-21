نگاه ویژه ۳ سردار شهید به جشنواره فیلم مقاومت

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی مقواساز رئیس بنیاد فرهنگی روایت فتح عنوان کرد: جشنواره فیلم مقاومت همواره تحت عنایت ویژه شهدای بزرگوار ما قرار داشته است. علاوه بر دعای خیر همیشگی رهبر شهید انقلاب، به صورت ویژه در سال های اخیر حمایت سه شهید شاخص جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان یعنی سرداران شهید حسین سلامی، غلامرضا سلیمانی و علیرضا تنگسیری شامل حال این رویداد فرهنگی شده است.

وی اظهار کرد: سردار شهید تنگسیری در جریان دوره هفدهم جشنواره که آئین اختتامیه آن روی ناو نیروی دریایی سپاه و بر پهنه آبی خلیج فارس برگزار شد، همه تلاش خود را برای برگزاری آبرومند این رویداد انجام دادند. شهید سلیمانی هم با حضور در آئین افتتاحیه سال گذشته و حمایت‌های دلسوزانه، حامی وفادار جشنواره مقاومت بودند.

رئیس بنیاد فرهنگی روایت فتح گفت: همراهان و مخاطبان جشنواره فیلم مقاومت در دوره هجدهم هیچ‌گاه سخنرانی پربار سردار شهید حسین سلامی در دوره هجدهم فیلم مقاومت در خرداد سال ۱۴۰۴ را فراموش نخواهند کرد؛ حضوری که کمتر از سه هفته قبل از شهادت ایشان رقم خورد. سردار سلامی در سخنرانی خود با موضوع «هنر والا و متعالی» بیانات ارزشمندی را ارائه دادند. این سخنرانی می‌تواند راهبرد جشنواره فیلم مقاومت در ادوار بعدی جشنواره باشد.

وی اظهار کرد: در آن روزها با وجود آنکه شهید سلامی مأموریت مهمی در حوزه دفاعی در یکی از مناطق جنوبی کشور داشت، برنامه سفر خود را به تعویق انداخت تا بتواند در جشنواره حضور پیدا کند. این موضوع نشان‌دهنده اهمیت جشنواره برای او بود.

مقواساز تصریح کرد: پس از شهادت ایشان در دیداری که با دختر بزرگوارشان داشتم عنوان کردند که سردار شهید سلامی برای سخنرانی روز اختتامیه دو سه روز درگیر مطالعه مقالات و کتاب های مرتبط با هنر بودند و با آمادگی در جشنواره حاضر شدند. این توجه نشان می‌داد که هنر و سینما در نگاه او جایگاهی جدی داشت و می‌توانستند در انتقال مفاهیم و روایت تجربه‌های جامعه نقش‌آفرین باشند.

وی در ادامه با یادآوری حضور سردار شهید علیرضا سلیمانی (رئیس شهید سازمان بسیج مستضعفین) در آئین افتتاحیه جشنواره هجدهم فیلم مقاومت عنوان کرد: شهید سلیمانی پیش از برگزاری جشنواره پیگیر روند آماده‌سازی آن بود. در روز افتتاحیه، حتی زودتر از زمان آغاز مراسم در سالن حاضر شده بود. با وجود طولانی‌شدن برنامه و شرایط جسمانی دشوار ناشی از کمردرد مزمن، شهید سلیمانی بر ماندن تا پایان مراسم تأکید داشت. جشنواره مقاومت برای او صرفاً یک رویداد سینمایی نبود، بلکه فرصتی برای توجه به ظرفیت‌های فرهنگی و هنری در حوزه مقاومت به شمار می‌رفت.

مقواساز در پایان با ابراز امیدواری نسبت به آینده جشنواره گفت: امیدواریم دوره نوزدهم جشنواره فیلم مقاومت با قدرت بیشتر و دامنه اثرگذاری گسترده‌تری در عرصه فرهنگی و بین‌المللی برگزار شود. تداوم همراهی نهادهای فرهنگی، هنری و سینمایی کشور می‌تواند به تقویت این رویداد و افزایش ظرفیت آن برای معرفی آثار مرتبط با مقاومت کمک کند.

نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت از هفتم تا چهاردهم آبان ۱۴۰۵ به دبیری جلال غفاری در پردیس سینمایی ملت تهران برگزار می‌شود.