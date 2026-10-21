افزایش ۴۰ درصدی مانورهای عملیاتی در منطقه ۸ انتقال گاز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، مهدی زارع مدیر منطقه ۸ عملیات انتقال گاز ایران با اشاره به نقش مؤثر مانورهای عملیاتی در افزایش تاب‌آوری شبکه انتقال گاز گفت: این مانورها با هدف سنجش میزان آمادگی نیروهای عملیاتی، ارزیابی نحوه واکنش به حوادث احتمالی، تقویت هماهنگی میان واحدهای مرتبط و شناسایی نقاط قابل بهبود در فرایندهای اجرایی برگزار می‌شود و زمینه ارتقای ایمنی و کاهش پیامدهای ناشی از شرایط اضطراری را فراهم می‌کند.

وی با اشاره به ضرورت آمادگی حداکثری برای عبور ایمن از فصل سرد سال تصریح کرد: افزایش مصرف گاز در ماه‌های سرد، اهمیت آمادگی مستمر و پیش‌بینی شرایط احتمالی را دوچندان می‌کند.

مدیر منطقه ۸ عملیات انتقال گاز ایران ادامه داد: ازاین‌رو، اجرای مانورهای هدفمند در کنار تعمیرات پیشگیرانه، پایش مستمر تأسیسات تقویت فشار گاز و خطوط لوله انتقال گاز، بررسی تجهیزات و آمادگی نیروهای تخصصی، از اولویت‌های مهم این منطقه عملیاتی است.

زارع تأکید کرد: هدف اصلی از اجرای برنامه‌های آمادگی و افزایش مانورهای عملیاتی، ارتقای ایمنی تأسیسات، کاهش زمان واکنش به حوادث و اطمینان از انتقال پاک، ایمن، پایدار و بهره‌ور گاز طبیعی به مصرف‌کنندگان است که تحقق آن در فصل سرد سال، نیازمند آمادگی مستمر و تلاش هماهنگ همه کارکنان منطقه است.