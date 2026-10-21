به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا موحد پیش از ظهر چهارشنبه در نشست صمیمی با گروه‌های جهادی استان مازندران، فعالیت‌های جهادی را اقدامی خالصانه و بدون منت برای رضای خداوند دانست و اظهار کرد: اخلاص در فعالیت‌های جهادی موجب برکت کارها می‌شود و این ظرفیت را ایجاد می‌کند که جهادگران با وجود محدودیت امکانات، اقدامات مؤثری برای خدمت‌رسانی به مردم انجام دهند.

وی با اشاره به برگزاری رزمایش «جان‌فدای ایران» در مازندران افزود: همدلی، برادری، وحدت و اخلاص مجموعه‌های مختلف در این رزمایش زمینه‌ساز اتفاقی شد که بسیاری را شگفت‌زده کرد و این دستاورد حاصل لطف خداوند و همبستگی نیروهای حاضر بود.

فرمانده سپاه کربلا با تأکید بر نقش گروه‌های جهادی در تقویت همبستگی اجتماعی تصریح کرد: انسجام و روحیه خدمت در میان جهادگران می‌تواند بسیاری از موانع را برطرف کند و زمینه ارائه خدمات مؤثرتر به مردم را فراهم آورد.

سردار موحد با تأکید بر ضرورت اجرای برنامه‌های جهادی به‌صورت قرارگاهی و جامع گفت: حضور گروه‌های جهادی در مناطق محروم نباید تنها به یک حوزه محدود شود، بلکه گروه‌های پزشکی، فرهنگی، عمرانی، آموزشی و قرآنی باید در کنار یکدیگر فعالیت کنند تا نیازهای مختلف هر منطقه شناسایی و برای رفع آن‌ها اقدام شود.

وی با اشاره به تجربه اجرای طرح‌های قرارگاهی در برخی استان‌ها خاطرنشان کرد: این الگو را می‌توان در چند شهرستان مازندران نیز اجرا کرد تا با هماهنگی و تجمیع ظرفیت‌ها، اثربخشی فعالیت‌های جهادی افزایش یابد و خدمات گسترده‌تری به مردم ارائه شود.

فرمانده سپاه کربلا همچنین بر حضور گروه‌های جهادی در مناطق محروم خارج از استان، متناسب با نیازها و مأموریت‌های تعریف‌شده، تأکید کرد و گفت: این حضور علاوه بر افزایش تجربه جهادگران، می‌تواند ارتباط مردم با مجموعه سپاه را تقویت کرده و زمینه مشارکت بیشتر مردم در تأمین امنیت پایدار را فراهم کند.

خانواده‌های شهدا و ایثارگران در اولویت خدمت‌رسانی

وی با تأکید بر ضرورت شناسایی نیازهای اولویت‌دار در داخل استان اظهار کرد: خانواده‌های شهدا، رزمندگان و ایثارگران باید در اولویت برنامه‌های خدمت‌رسانی قرار گیرند و مسئولان شهرستان‌ها با بررسی میدانی، مشکلات این خانواده‌ها را شناسایی و برای رفع آن‌ها برنامه‌ریزی کنند.

سردار موحد با اشاره به برخی مشکلات مسکن و شرایط نامناسب زندگی خانواده‌های شهدا و جانبازان افزود: ممکن است برخی از این خانواده‌ها به دلیل شرایط جسمی یا نامناسب‌بودن فضای زندگی با دشواری‌های روزمره مواجه باشند؛ بنابراین لازم است نیازهای آنان به‌صورت دقیق بررسی و برای حل مشکلاتشان اقدام شود.

وی خاطرنشان کرد: کم‌بودن درخواست‌های خانواده‌های شهدا و ایثارگران نباید موجب نادیده‌گرفتن نیازهای آنان شود، بلکه باید با بررسی میدانی و پیگیری مستمر، مشکلات این خانواده‌ها شناسایی شود.

احیای مساجد و حسینیه‌ها با مشارکت گروه‌های جهادی

فرمانده سپاه کربلا، احیای مساجد و حسینیه‌ها و تقویت نقش اجتماعی این اماکن را از دیگر اولویت‌های فعالیت‌های جهادی برشمرد و گفت: برخی مساجد در زمینه فعالیت‌های اجتماعی و جذب جوانان با کاهش مشارکت مواجه شده‌اند و لازم است برای تقویت ارتباط این اماکن با مردم برنامه‌ریزی شود.

وی از فرماندهان نواحی و مسئولان بسیج سازندگی خواست مساجد و حسینیه‌های دارای ظرفیت برای استقرار و فعالیت گروه‌های جهادی را شناسایی کنند و افزود: تهیه فهرست این اماکن و هماهنگی با مسئولان مربوط می‌تواند زمینه حضور منظم‌تر جهادگران و توسعه فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی را فراهم کند.

سردار موحد همچنین بر ضرورت استفاده از نیروهای متخصص برای آموزش طب رزم و تأمین تجهیزات و نیروی امدادی موردنیاز یگان تأکید کرد و خواستار بررسی تخصصی این موضوع با مشارکت مسئولان مرتبط شد.

وی توانمندسازی گروه‌های جهادی را از الزامات تداوم فعالیت‌های محرومیت‌زدایی دانست و اظهار کرد: گروه‌های جهادی باید به مجموعه‌هایی توانمند تبدیل شوند که علاوه بر خدمت‌رسانی به مردم، امکان اشتغال اعضای خود و ایجاد فرصت‌های شغلی برای دیگران را نیز فراهم کنند.

فرمانده سپاه کربلا با اشاره به نقش خیران در تحقق این هدف افزود: استفاده از ظرفیت خیران استان و شهرستان‌ها می‌تواند به تقویت توان اقتصادی گروه‌های جهادی کمک کند و زمینه فعالیت‌های پایدارتر را برای آنان فراهم آورد.

سردار موحد با تأکید بر ضرورت توجه به بازار و ظرفیت‌های اقتصادی مناطق پیش از اجرای طرح‌های اشتغال‌زایی تصریح کرد: انتخاب طرح‌ها باید بر اساس مزیت‌های بومی، امکان فروش محصولات و نیاز بازار انجام شود؛ برای مثال، در مناطقی که ظرفیت تولید برنج یا پرورش ماهی وجود دارد، باید از این فرصت‌ها برای ایجاد اشتغال استفاده کرد.

وی از مسئولان بسیج سازندگی نواحی خواست ظرفیت‌های اقتصادی شهرستان‌های خود را شناسایی و پیشنهادهای مشخصی برای ایجاد اشتغال ارائه کنند و گفت: آموزش‌های مهارتی نیز باید متناسب با نیاز بازار کار و مشاغل دارای ظرفیت اقتصادی طراحی و اجرا شود.

فرمانده سپاه کربلا در بخش دیگری از سخنان خود، انگیزه و پیگیری مسئولان بسیج سازندگی در نواحی را در پیشبرد برنامه‌ها مؤثر دانست و بر ضرورت ارزیابی عملکرد مجموعه‌ها و اصلاح ساختارها در صورت نیاز تأکید کرد.

وی همچنین هماهنگی در روند اعزام گروه‌های جهادی را ضروری برشمرد و افزود: اجرای مأموریت‌ها با الگوی قرارگاهی، تعیین مسئولیت مشخص برای مجموعه‌های اجرایی و پشتیبانی و هماهنگی میان بخش‌های مختلف می‌تواند از بروز ناهماهنگی‌ها جلوگیری کند.

سردار موحد در پایان با قدردانی از تلاش‌های گروه‌های جهادی استان، بر پیگیری دغدغه‌ها و پیشنهادهای مطرح‌شده و استفاده از ظرفیت این گروه‌ها برای توسعه خدمت‌رسانی،ذمحرومیت‌زدایی، تقویت مشارکت مردمی و توانمندسازی جوامع محلی تأکید کرد.