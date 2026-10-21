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۲۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۳۶

لزوم تشکیل تعاونی‌های معدنی در خراسان جنوبی

لزوم تشکیل تعاونی‌های معدنی در خراسان جنوبی

بیرجند- رئیس اتاق تعاون کشور گفت: تعاونی‌های معدنی با توجه به ظرفیت‌های موجود باید در خراسان جنوبی ایجاد شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن عبدالهی پیش از ظهر چهارشنبه در بیست و یکمین جشنواره تعاونی‌های برتر خراسان جنوبی با اشاره به اینکه در خراسان جنوبی ۸۰۰ هزار تعاونی وجود دارد، گفت: رهبر شهید و رئیس‌جمهور به توسعه بخش تعاون تأکید بسیار زیادی دارند و برتر شدن اتاق تعاون خراسان جنوبی نشانگر مدیریت بسیار خوب در این حوزه است.

به گفته وی، در خراسان جنوبی با توجه به ظرفیت‌های معدنی موجود در آن، تعاونی‌های فعالی در حوزه معادن با ترک تشریفات و با حمایت استاندار باید ایجاد شوند.

عبدالهی اظهار کرد: بانک توسعه تعاون کوچک‌ترین بانک بخش دولتی است که تنها منبع تأمین تسهیلات بخش تعاون است و در سال جاری با افزایش سرمایه این بانک، مبالغی به نقدینگی این بانک افزوده شد و تلاش خواهیم کرد از این محل تسهیلاتی به بخش تعاون استان خراسان جنوبی اختصاص یابد.

وی با بیان اینکه از ظرفیت بسیار خوب تعاونی‌های مرزنشینان برای واردات کالا باید به‌خوبی استفاده شود، گفت: تعاونی‌های مرزنشینان می‌توانند به دولت برای تأمین نیازهای کشور کمک کنند.

عبدالهی خاطرنشان کرد: در شرایط سخت اقتصادی کشور، با تلاش همه از این شرایط عبور خواهیم کرد و تعاونی‌ها در این زمینه می‌توانند بسیار مؤثر باشند.

کد مطلب 6985144

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