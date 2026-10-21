اسامی هفته ملی بیمه سلامت اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز روابط عمومی سازمان بیمه سلامت، شنبه دوم آبان ۱۴۰۵ با عنوان «وفاق ملی و بیمه همگانی برای عدالت در سلامت»، یکشنبه سوم آبان با عنوان «از حمایت دولت تا مشارکت خیرین برای حمایت پایدار بیماران صعب العلاج»، دوشنبه چهارم آبان با عنوان «داده کاوی و نظارت هوشمند، صیانت از منابع برای حفاظت مالی خانواده»، سه شنبه پنجم آبان با عنوان «نوآوری هوشمند، شفافیت و دسترسی آسان به خدمات»، چهارشنبه ششم آبان با عنوان «سواد سلامت، پزشک خانواده و پیشگیری پایدار با مشارکت مردمی»، پنجشنبه هفتم آبان با عنوان «همراهی با تیم ملی سلامت برای سلامت یک ملت» و جمعه هشتم آبان با عنوان «همراهی با مردم از فرزندآوری سالم تا سالمندی با کیفیت» نام‌گذاری شده است.

سازمان بیمه سلامت ایران با پوشش بیمه‌ای برای بیش از ۴۵ میلیون نفر، بزرگترین سازمان بیمه‌گر پایه سلامت کشور است.

دهک‌های اول تا پنجم جامعه بدون پرداخت حق بیمه، تحت پوشش قرار دارند.

دهک ششم با پرداخت ۴۰ درصد از حق بیمه و مشارکت ۶۰ درصدی دولت، دهک هفتم با پرداخت ۵۰ درصد از حق بیمه و مشارکت ۵۰ درصدی دولت، دهک هشتم با پرداخت ۶۰ درصد از حق بیمه و مشارکت ۴۰ درصدی دولت و دهک نهم با پرداخت ۷۰ درصد از حق بیمه و مشارکت ۳۰ درصدی دولت، می‌توانند تحت پوشش بیمه سلامت قرار بگیرند.

شهروندان برای اطلاع از وضعیت بیمه‌ای خود می‌توانند با کد دستوری * ۱۶۶۶ * ۱ # از طریق تلفن همراه اقدام کنند و برای دریافت هرگونه راهنمایی با شماره تلفن ۱۶۶۶ سازمان بیمه سلامت ایران تماس بگیرند.