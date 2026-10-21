اختصاص ۶۷ میلیارد ریال برای تقویت ناوگان راهداری قم

به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی موسوی ظهر چهارشنبه از خرید سه دستگاه تجهیزات تخصصی برای تقویت توان عملیاتی ناوگان راهداری استان قم خبر داد و اظهار کرد: این تجهیزات با هدف پاسخ‌گویی به نیازهای عملیاتی مجموعه و ارتقای آمادگی برای انجام مأموریت‌های راهداری در شرایط مختلف جوی تهیه شده است.



سرپرست اداره ماشین‌آلات اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان قم با اشاره به نقش ماشین‌آلات و تجهیزات تخصصی در ارائه خدمات راهداری افزود: توان عملیاتی این مجموعه به برخورداری از ماشین‌آلات مناسب و ادوات متناسب با شرایط جاده‌ای وابسته است و به همین دلیل، نوسازی و تکمیل تجهیزات مورد نیاز در اولویت برنامه‌های این حوزه قرار دارد.



سرپرست اداره ماشین‌آلات اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان قم با تأکید بر اهمیت آمادگی پیش از آغاز فصل سرما بیان کرد: اجرای مطلوب طرح راهداری زمستانی به فراهم بودن تجهیزات مورد نیاز و هماهنگی ظرفیت عملیاتی با شرایط جوی پیش‌بینی‌شده بستگی دارد.



وی ادامه داد: با توجه به پیش‌بینی‌های هواشناسی درباره احتمال وقوع پدیده‌های جوی مخاطره‌آمیز در سال بارشی پیش رو، علاوه بر خرید تجهیزات جدید، برنامه‌ریزی برای تعمیرات اساسی و آماده‌سازی ماشین‌آلات موجود نیز در دستور کار قرار گرفته است.



تجهیزات جدید برای مقابله با برف و یخ‌زدگی



موسوی با تشریح مشخصات تجهیزات خریداری‌شده اظهار کرد: یک دستگاه نمک‌پاش مکانیزه با ظرفیت هشت مترمکعب، یک دستگاه بیل برف‌روب قابل نصب روی کامیون‌های موجود و یک دستگاه برج نوری سیار با شعاع روشنایی ۴۰۰ متر، مجموعه تجهیزات تهیه‌شده برای ناوگان راهداری قم را تشکیل می‌دهد.



وی افزود: نمک‌پاش مکانیزه با قابلیت نصب روی شاسی، امکان استفاده از ظرفیت ماشین‌آلات موجود را فراهم می‌کند و بیل برف‌روب نیز با پهنای باند متناسب با نیاز عملیاتی و با قابلیت نصب روی شاسی کامیون‌های استاندارد طراحی شده است.



سرپرست اداره ماشین‌آلات اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان قم با اشاره به اهمیت تجهیزات برف‌روبی در فصل زمستان تصریح کرد: جلوگیری از انسداد راه‌ها هنگام بارش برف و یخ‌زدگی سطح جاده‌ها از مأموریت‌های اصلی راهداری زمستانی است و تحقق این هدف به استفاده از ماشین‌آلات توانمند و تجهیزات متناسب با شرایط محورهای مواصلاتی نیاز دارد.



وی خاطرنشان کرد: شناسایی نیازهای عملیاتی و بررسی کارشناسی شرایط پیش‌بینی‌شده، مبنای انتخاب و خرید تجهیزات جدید بوده است تا امکانات تهیه‌شده متناسب با نیازهای واقعی ناوگان راهداری استان باشد.



روشنایی سیار برای مأموریت‌های شبانه راهداری



موسوی در ادامه با اشاره به کارکرد برج نوری سیار گفت: بخشی از مأموریت‌های راهداری در ساعات شب و در محدوده‌هایی انجام می‌شود که از پوشش روشنایی پایه‌های ثابت برخوردار نیستند و تأمین روشنایی کافی در این شرایط اهمیت ویژه‌ای دارد.



وی افزود: برج نوری متحرک خریداری‌شده با شعاع روشنایی ۴۰۰ متر، برای تأمین روشنایی مورد نیاز در چنین موقعیت‌هایی تهیه شده و می‌تواند بخشی از نیازهای عملیاتی نیروهای راهداری را برطرف کند.



سرپرست اداره ماشین‌آلات اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان قم با اشاره به ملاحظات پدافند غیرعامل بیان کرد: با توجه به شرایط خاص اجتماعی و شیوه‌نامه‌های ابلاغی در این حوزه، در فرایند خرید برخی تجهیزات، قابلیت استفاده چندمنظوره از ادوات نیز مورد توجه قرار گرفته است.



وی تأکید کرد: تجهیز ناوگان متناسب با نیازهای عملیاتی و شرایط پیش‌بینی‌شده جوی، در کنار آماده‌سازی ماشین‌آلات موجود، از اقدامات انجام‌شده برای افزایش آمادگی راهداری استان در آستانه فصل بارش به شمار می‌رود.



موسوی درباره اعتبار اختصاص‌یافته برای تهیه تجهیزات جدید گفت: برای خرید یک دستگاه نمک‌پاش مکانیزه، یک دستگاه بیل برف‌روب و یک دستگاه برج نوری سیار، در مجموع بیش از ۶۷ میلیارد ریال هزینه شده است.



وی افزود: اعتبار مورد نیاز برای خرید این تجهیزات از محل اعتبارات سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای تأمین شده و تهیه آن‌ها در راستای تقویت توان عملیاتی ناوگان راهداری استان قم انجام گرفته است.



سرپرست اداره ماشین‌آلات اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان قم خاطرنشان کرد: تکمیل تجهیزات تخصصی و آماده‌سازی ماشین‌آلات موجود، با هدف افزایش آمادگی برای اجرای مأموریت‌های راهداری و مدیریت شرایط ناشی از بارش برف، یخ‌زدگی و دیگر پدیده‌های جوی در دستور کار قرار دارد.