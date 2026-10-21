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۲۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۲۳

عملکرد مدیران با حل مشکلات مردم سنجیده شود

عملکرد مدیران با حل مشکلات مردم سنجیده شود

بهشهر- فرماندار بهشهر با تأکید بر ضرورت تحول در شیوه اداره دستگاه‌های اجرایی گفت: عملکرد مدیران باید با حل مشکلات مردم سنجیده شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حامدی ظهر چهارشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان بهشهر، حل مسائل مردم را مهم‌ترین معیار ارزیابی عملکرد مدیران دانست و اظهار کرد: مدیران دستگاه‌های اجرایی باید به‌جای تمرکز بر اقدامات اداری، نتایج فعالیت‌های خود را در بهبود شرایط زندگی مردم و رفع مشکلات موجود نشان دهند.

وی با تأکید بر ضرورت پرهیز از بخشی‌نگری، هماهنگی و تعامل میان دستگاه‌های اجرایی را از عوامل مؤثر در پیشبرد برنامه‌های شهرستان عنوان کرد و افزود: برنامه‌ریزی مشترک و هم‌افزایی ظرفیت‌ها می‌تواند زمینه تحقق اهداف توسعه‌ای بهشهر را فراهم کند.

فرماندار بهشهر با اشاره به لزوم حرکت به سمت مدیریت نوآورانه و آینده‌نگر، بهره‌گیری از توانمندی‌های کشاورزی، صنعتی، شهرداری‌ها و مراکز دانشگاهی را ضروری دانست و گفت: پیوند این ظرفیت‌ها و هدایت آن‌ها در مسیر برنامه‌های مشترک، می‌تواند به افزایش تولید ثروت و ایجاد فرصت‌های اقتصادی در شهرستان منجر شود.

حامدی همچنین بر ضرورت ارتباط مستقیم مسئولان با مردم تأکید کرد و خواستار حضور مستمر مدیران در میدان عمل و پیگیری مطالبات شهروندان شد. وی با انتقاد از غیبت برخی مسئولان در محل خدمت، یادآور شد که پاسخ‌گویی به مردم و رسیدگی به امور آنان باید در اولویت فعالیت دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، بر مشارکت فعال مدیران در مراسم و اجتماعات شبانه تأکید کرد و از فرماندهی سپاه به‌دلیل برگزاری مطلوب مراسم «جان‌فدایان» در شهرستان قدردانی کرد.

مدیریت مصرف انرژی در فصل سرد سال، تقویت ظرفیت‌های کشاورزی و گردشگری و آمادگی دستگاه‌های اجرایی برای برگزاری انتخابات از دیگر موضوعات مطرح‌شده در این نشست بود.

کد مطلب 6985234

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