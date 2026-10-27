به گزارش خبرنگار مهر، بررسی داده‌های ایستگاه‌های هواشناسی استان گلستان در روز سه‌شنبه ۸ آبان ۱۴۰۵ نشان می‌دهد دمای هوا در مناطق مختلف استان اختلاف قابل‌توجهی داشته است.

بر اساس گزارش اداره‌کل هواشناسی گلستان، آق‌قلا با ثبت بیشینه دمای ۲۶.۶ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین نقطه استان بود و پس از آن اینچه‌برون با ۲۵.۸ درجه و بندرگز با ۲۵.۱ درجه سانتی‌گراد در رده‌های بعدی قرار گرفتند.

در مقابل، پارک ملی گلستان در محدوده تنگراه با ثبت کمینه دمای ۹.۳ درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین نقطه استان گزارش شد و پس از آن کلاله با کمینه دمای ۱۲.۴ درجه قرار داشت.

بر اساس این گزارش، کمینه دمای گرگان ۱۳.۱ درجه و بیشینه آن ۲۴.۴ درجه سانتی‌گراد ثبت شد.

همچنین در مراوه‌تپه دمای هوا بین ۱۴ تا ۱۹.۶ درجه، در مینودشت بین ۱۴.۸ تا ۲۳.۱ درجه و در گنبدکاووس بین ۱۳.۵ تا ۲۳.۸ درجه سانتی‌گراد در نوسان بود.

بیشینه دمای ثبت‌شده در انبارالوم ۲۴.۹ درجه، هاشم‌آباد ۲۴.۴ درجه، بندرترکمن ۲۴.۴ درجه، علی‌آبادکتول ۲۱.۸ درجه و کارکنده ۲۴.۲ درجه سانتی‌گراد گزارش شده است.