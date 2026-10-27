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۵ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۰۷

آق‌قلا گرم‌ترین و پارک ملی گلستان خنک‌ترین نقطه استان شد

آق‌قلا گرم‌ترین و پارک ملی گلستان خنک‌ترین نقطه استان شد

گرگان- بر اساس گزارش ایستگاه‌های هواشناسی گلستان، آق‌قلا با ثبت دمای ۲۶.۶ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین و پارک ملی گلستان با دمای ۹.۳ درجه خنک‌ترین نقطه استان در شبانه‌روز گذشته بود.

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی داده‌های ایستگاه‌های هواشناسی استان گلستان در روز سه‌شنبه ۸ آبان ۱۴۰۵ نشان می‌دهد دمای هوا در مناطق مختلف استان اختلاف قابل‌توجهی داشته است.

بر اساس گزارش اداره‌کل هواشناسی گلستان، آق‌قلا با ثبت بیشینه دمای ۲۶.۶ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین نقطه استان بود و پس از آن اینچه‌برون با ۲۵.۸ درجه و بندرگز با ۲۵.۱ درجه سانتی‌گراد در رده‌های بعدی قرار گرفتند.

در مقابل، پارک ملی گلستان در محدوده تنگراه با ثبت کمینه دمای ۹.۳ درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین نقطه استان گزارش شد و پس از آن کلاله با کمینه دمای ۱۲.۴ درجه قرار داشت.

بر اساس این گزارش، کمینه دمای گرگان ۱۳.۱ درجه و بیشینه آن ۲۴.۴ درجه سانتی‌گراد ثبت شد.

همچنین در مراوه‌تپه دمای هوا بین ۱۴ تا ۱۹.۶ درجه، در مینودشت بین ۱۴.۸ تا ۲۳.۱ درجه و در گنبدکاووس بین ۱۳.۵ تا ۲۳.۸ درجه سانتی‌گراد در نوسان بود.

بیشینه دمای ثبت‌شده در انبارالوم ۲۴.۹ درجه، هاشم‌آباد ۲۴.۴ درجه، بندرترکمن ۲۴.۴ درجه، علی‌آبادکتول ۲۱.۸ درجه و کارکنده ۲۴.۲ درجه سانتی‌گراد گزارش شده است.

کد مطلب 6992099

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