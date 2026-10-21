کشف ۲۸ فقره کلاهبرداری اینترنتی در دورود

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ فرهاد ابدال چگنی صبح امروز چهارشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: در پی مراجعه شهروندان به پلیس فتا شهرستان دورود و ثبت شکایت‌های متعدد درباره کلاهبرداری‌های سایبری و برداشت غیرمجاز از حساب‌های بانکی، رسیدگی به موضوع در دستور کار مأموران متخصص پلیس فتا قرار گرفت.

شناسایی ۲۸ فقره کلاهبرداری اینترنتی در دورود

وی افزود: مأموران پلیس فتا با انجام تحقیقات و اقدامات تخصصی، موفق به شناسایی و دستگیری سه متهم مرتبط با این پرونده‌ها شدند.

جانشین فرمانده انتظامی لرستان با اشاره به نتایج این عملیات تصریح کرد: در جریان بررسی‌ها، ۲۸ فقره کلاهبرداری اینترنتی و جرائم سایبری شناسایی شد و مبلغ هفت میلیارد ریال از وجوه برداشت‌شده از حساب مالباختگان نیز شناسایی و به حساب آنان بازگردانده شد.

ابدال چگنی خاطرنشان کرد: متهمان پس از تکمیل پرونده، برای رسیدگی به اتهامات به مرجع قضائی معرفی شدند.

توصیه پلیس به شهروندان برای پیشگیری از کلاهبرداری‌های سایبری

وی با تأکید بر برخورد پلیس با مجرمان سایبری گفت: پلیس فتا به‌طور مستمر فضای مجازی را رصد می‌کند و مقابله با جرائم سایبری را در دستور کار دارد.

جانشین فرمانده انتظامی لرستان از شهروندان خواست برای پیشگیری از کلاهبرداری‌های اینترنتی، از کلیک روی لینک‌های مشکوک و ارائه اطلاعات حساس بانکی به افراد ناشناس خودداری کنند.

وی در پایان یادآور شد: شهروندان در صورت مواجهه با هرگونه کلاهبرداری اینترنتی می‌توانند با مراجعه به مراکز پلیس فتا یا تماس با شماره ۱۵۱۰، موضوع را گزارش دهند تا اقدامات لازم انجام شود.